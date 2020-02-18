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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۴:۰۶

گزارش میدانی مهر

قیمت دلار آمریکا ۲۹ بهمن ۹۸ به ۱۴۲۰۰ تومان رسید

قیمت دلار آمریکا ۲۹ بهمن ۹۸ به ۱۴۲۰۰ تومان رسید

قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس)، امروز سه‌شنبه ۲۹ بهمن ۹۸ در صرافی‌های بانکی به ۱۴۲۰۰ تومان رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان معاملات امروز سه‌شنبه ۲۹ مهر ۹۸ در صرافی‌های بانکی قیمت هر اسکناس دلار آمریکا برای خرید ۱۴,۱۰۰ تومان و برای فروش ۱۴,۲۰۰ تومان است.

همچنین قیمت هر اسکناس یورو برای خرید ۱۵,۳۰۰ تومان و برای فروش ۱۵,۴۰۰ تومان است.

کد مطلب 4856102

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