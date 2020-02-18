بگو مگوی نظری و آروین در جلسه شورا

‌به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای شهر تهران بیشتر وقت صحن شورای شهر را به بررسی نامگذاری معابر اختصاص دادند و تک تک نامگذاری معابر را مورد بررسی قرار دادند.

محمدجواد حق شناس در این جلسه ضمن قرائت لیست نامهای پیشنهادی تغییر نام خیابان مطهری در منطقه یک به نام احمد اقتداری را مطرح کرد که محسن هاشمی با بیان اینکه تغییر نام نامهای بزرگ برای شورا حاشیه‌های منفی ایجاد کرده، گفت: در تهران تعداد زیادی نام هاشمی یا مطهری وجود دارد. شورا با سیاست حذف نام‌های مشابه معابر در حال تغییر نام‌ها است اما به دلیل آنکه رسانه‌ها از جمله رسانه ملی در این سیاست با ما همراه نیست جو منفی‌ای بر علیه شورا ایجاد شده، هنوز هم با وجود آنکه ۱۱ معبر ما نام تختی دارد و معبری که تغییر نام داد معتبر قابل توجهی نبود هنوز هم طرفداران تختی ابراز نارضایتی می‌کنند و حرکت‌های جدی شورا تحت شعاع این نامگذاری‌ها قرار گرفته.

وی با اشاره به تغییرنام خیابان مطهری گفت: ممکن است برخی از نامگذاری‌ها فقط نام خانوادگی مشابه باشد. وقتی به اسم کوچک مراجعه می‌کنیم منظور مطهری دیگری است. در تهران نام خانوادگی هاشمی زیاد است اما همه آنها هاشمی رفسنجانی نیستند. حتی در کتاب درسی، یک داستان در مورد خانواده هاشمی داشتیم که اخیراً آن را حذف کرده‌اند هر چند منظور از هاشمی در این کتاب درسی، هاشمی رفسنجانی نبود که حجت نظری به شوخی خطاب به هاشمی گفت اما تعداد نفرات آنها برابر خانواده شما بود.

در ادامه حجت نظری در موافقت این تغییر نام گفت: ما برای آنکه در دادن آدرس‌ها دچار مشکل نشویم و اسامی تکراری، ما را در تشخیص آدرس دچار مشکل نکند باید به سمت رویه حذف اسامی تکراری برویم.

وی افزود: ما برای نامگذاری معابر با محدودیت مواجه هستیم. معبر جدیدی در تهران ساخته نمی‌شود و اگر بنا به تغییر نام هم نباشد. بنابراین باید فعالیت کمیسیون نامگذاری را متوقف کنیم.

نظری گفت: اگر استدلال مخالفان تغییر نام، انس و الفتی است که مردم با یک نام گرفته‌اند باید بگویم بر این اساس ما نمی‌توانستیم بزرگراه رسالت را نیز به نام سردار شهید قاسم سلیمانی تغییر نام بدیم.

وی با تاکید بر اینکه سیاست شورا باید مشخص باشد و تحت تاثیر حاشیه‌ها قرار نگیریم، افزود: نباید برای یک اسم، ۱۰ آدرس پیدا شود.

نظری با اشاره به سخنان یکی از اعضای شورای شهر در خصوص اینکه نباید نام‌هایی که مردم با آنها انس دارند تغییر کند، گفت: به طور مثال انتقاد شد که خیابان شاپور نباید به وحدت اسلامی تغییر نام می‌داد. این نظرها به صورت مکتوب مطرح شود و در خصوص آن تصمیم گیری کنیم اما شورا نباید سیاست‌های دوگانه داشته باشد.

در جریان سخنان نظری، بهاره آروین در حال صحبت کردن با زهرا نژاد بهرام بود که این موضوع مورد انتقاد حجت نظری قرار گرفت که خطاب به آروین گفت: چرا در حین صحبت من با رئیس حرف می زنید؟ که آروین نیز در واکنش گفت شما نمی‌توانید برای هیئت رئیسه تعیین تکلیف کنید.

آروین ادامه داد: اعضا نیز در صحن صحبت می‌کنند و این حق برای اعضا وجود دارد.

در ادامه صدراعظم نوری از هیئت رئیسه خواست رئیس شورا با نوع مدیریت خود شأن اعضا را رعایت کنند.

در ادامه تغییر نام خیابانی از شیراز به نام قشم مطرح شد که نوری در مخالفت با این نامگذاری گفت: تعداد زیادی از شیرازی‌ها در این خیابان زندگی می‌کنند و یک هیئت معروف نیز شیرازی‌ها در این خیابان دارند.

اعضای شورایاری محله نیز با این تغییر نام مخالف هستند که حق شناس در این رابطه گفت: ما باید در خصوص نامگذاری‌ها مسیر کلان خود را مشخص کنیم و از این قاعده پیروی کنیم. اینکه ۱۵۰ معبر به نام نیلوفر، ۳۰ معبر به نام مطهری و … داریم درست نیست. شیراز شهر ارزشمند و محبوبی است اما اینکه دو شیرازی در این محله نانوایی دارند مبنای مخالفت اعضا با تغییر نام این خیابان به نام قشم باشد، درست نیست که در نهایت اعضای شورا به تغییر نام این خیابان به نام قشم رأی ندادند.

همچنین در ادامه خیابان یگانه در منطقه ۶ به نام استاد اکبر رادی تغییر نام داد. اعضای شورای شهر با تغییر نام کوچه پنجم در منطقه ۸ به نام شهید آلفرد گبری و تغییر نام کوچه ارسطو به شهید وارتان آقاخانیان رأی مثبت دادند.

در این جلسه تغییر نام خیابان ابن سینا در یوسف آباد نیز مورد بررسی قرار گرفت. پیشنهاد کمیسیون نامگذاری، تغییر نام از ابن سینا به بی بی مریم بختیاری بود که اعضا با این تغییر نام نیز مخالفت کردند.

الویری در مخالفت با این تغییر نام گفت: کشورهای دیگر بدنبال این هستند که نام ابن سینا را متعلق به خود کنند اما ما می‌خواهیم در کشورمان ابن سینا را حذف کنیم و این از نظر بین المللی درست نیست.

محمود میرلوحی نیز در این رابطه گفت: نام باید پیام محتوا داشته باشد و ایجاد ابهام نکند. اینکه زنان سهمی در نامهای خیابان‌های داشته باشند خوب است ولی این موضوع باید با برنامه ریزی انجام شود. من نگران آن هستم که فردا نام سعدی و حافظ را هم حذف کنند و نامی ناآشنا جایگزین آن کنند. او پیشنهاد کنند معبر دیگری را بنام این بانوی مبارز نامگذاری کنند.

واکنش اعضای شورا مورد انتقاد محمدجواد حق شناس قرار گرفت و گفت: ما اگر در مریخ نامگذاری کنیم راحت تر هستیم تا در تهران. ۶ عضو زن تهران از ما خواسته‌اند خیابانی را بنام بی بی مریم کنیم. ما در میدان سپاه تا میدان بهارستان یک خیابان به نام ابن سینا داریم که یک مجسمه ۳ متری نیز از ابن سینا در آن خیابان داریم که جای تعجب است که اعضا آن را ندیده‌اند. در نهایت این پیشنهاد با ۹ رأی مخالف و ۸ رأی موافق به تصویب نرسید.

به گزارش مهر در این جلسه با تغییر نام بن بست سهراب به نام دکتر سهراب از پزشکان معروف دوره قاجار در منطقه ۱۱ و تغییر نام کوچه نیکوپایان در منطقه ۱۲ بنام شهید عباس شرف بیانی و کوچه ششم در منطقه ۴ به نام شهید نافع رحمانی و تغییر نام کوچه بی نامی در منطقه ۱۶ به نام مهرآسا و تغییر نام خیابان بابایی در منطقه ۱۶ به نام شهید صادقی، کوچه جهانگیری در منطقه ۱۶ بنام شهیدان رشیدی، تغییر نام کوچه سوم در منطقه ۱۷ بنام شهید جلیل گلدوست و تغییر نام خیابان جدیدالاحداثی در منطقه ۱۹ به نام «مه را» موافقت کردند.