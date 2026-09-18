https://mehrnews.com/x3d5KS ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰ کد مطلب 6950251 استانها همدان استانها همدان ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰ برگزاری مسابقات «میدان یار» در همدان همدان- مسابقات«میدان یار» با هدف ترویج فرهنگ کار گروهی، مهارتآموزی و تقویت روحیه نشاط اجتماعی در همدان برگزار شد. دریافت 7 MB کد مطلب 6950251 کپی شد مطالب مرتبط شهرکردیها پای پرچم ایران؛ عشق به وطن تاریخ انقضا ندارد آغاز رقابتهای «میدان یار» در گچساران روایت ۲۰۰ شب ایستادگی مردم سمنان؛ حاصل جمع ولایتمداری و بصیرت برچسبها همدان آموزش نظامی آموزش امداد و نجات
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