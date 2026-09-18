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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۴۰

برگزاری مسابقات «میدان یار» در همدان

برگزاری مسابقات «میدان یار» در همدان

همدان- مسابقات«میدان یار» با هدف ترویج فرهنگ کار گروهی، مهارت‌آموزی و تقویت روحیه نشاط اجتماعی در همدان برگزار شد.

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کد مطلب 6950251

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