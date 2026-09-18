امام جمعه رودان: نگاه فانتزی به صلح در میانه جنگ خیانت به عزت ملت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد بارانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رودان با اشاره به سالروز وفات حضرت فاطمه معصومه(س)، اظهار کرد: باید حضرت معصومه(س) را نه فقط در حرم مطهر، بلکه در منازل و زندگی خود نیز مطالعه کنیم و ببینیم چگونه سلام می‌دهیم، چگونه سخن می‌گوییم و چگونه از این بانوی بزرگوار طلب شفاعت می‌کنیم.

وی افزود: باید مقام و جایگاهی را که خدای متعال و ائمه معصومین(ع) برای حضرت فاطمه معصومه(س) قائل شده‌اند، بشناسیم و از حرکت، مبارزات و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی ایشان درس بگیریم.

حضرت معصومه(س) الگوی حضور اجتماعی زن مسلمان است

امام جمعه رودان با بیان اینکه حضرت معصومه(س) در عین حفظ زنانگی، عفت و حجاب اسلامی وارد عرصه‌های اجتماعی و سیاسی شدند، تصریح کرد: حرکت جهادگونه و در نهایت شهادت این بانوی بزرگوار، برای جامعه اسلامی ما درس و عبرت است و باید مورد توجه قرار گیرد.

بارانی همچنین با اشاره به فرارسیدن ایام بازگشایی مدارس، از تلاش‌های جامعه فرهنگی برای آماده‌سازی مدارس و اجرای پروژه مهر قدردانی کرد و گفت: برای دانش‌آموزان عزیز کشور نیز از درگاه خداوند متعال موفقیت علمی و عملی آرزومندیم.

ملت ایران در میدان دفاع، معجزه آفرید

وی در بخش دیگری از خطبه‌های خود با بیان اینکه ملت ایران ملتی معجزه‌آفرین است، عنوان کرد: وقتی یک ملت مؤمن باشد و دل در گرو خدای متعال داشته باشد، خداوند دست لطف، عنایت و کرامت خود را از دل این ملت آشکار می‌کند.

امام جمعه رودان با اشاره به حضور مردم در تجمعات و برنامه‌های شبانه، ادامه داد: این جهاد و حضور مردمی، سپر و دژ محکمی در دفاع از ایران عزیز بوده است؛ این سخن من نیست، بلکه سخن فرماندهانی است که در خط مقدم نبرد با دشمن حضور دارند و جان خود را در این راه گذاشته‌اند.

بارانی افزود: فرماندهان نیروهای مسلح از میدان رزم خبر می‌دهند که حضور مردم موجب هراس دشمن شده و تکبیرهای شبانه و حضور حماسی مردم، توطئه‌های دشمن را ناکام گذاشته است.

وی تأکید کرد: حضور مردم، قدرت ملی را افزایش داده، روحیه رزمندگان را تقویت کرده و دشمن را ناکام و عصبانی کرده است؛ بنابراین باید این تجمعات تقویت شود و مردم از میدان خسته نشوند و حضورشان کمرنگ نشود.

نگاه فانتزی به صلح در میانه جنگ وجودی خطرناک است

امام جمعه رودان با تأکید بر ضرورت ایستادگی در برابر دشمن گفت: در برابر دشمن باید ایستاد و نگاه فانتزی به صلح، یکی از خطرناک‌ترین نگاه‌ها برای سرنوشت یک ملت است.

بارانی افزود: در شرایطی که دشمن در یک جنگ وجودی، رهبران کشور را هدف قرار داده و از تجزیه و نابودی ایران سخن می‌گوید، طرح پیشنهادهایی مانند برگزاری رفراندوم برای دفاع از شرافت و کرامت ملت، چه منطقی دارد؟

وی تصریح کرد: این ملت، ملتی با شرف، امام‌حسینی و علوی است و حاضر نیست ناموس، خانواده، هموطن و کشور خود را در اختیار بیگانه قرار دهد.

ایران آغازگر جنگ نبود

امام جمعه رودان با انتقاد از آنچه روایت وارونه از حوادث می‌خواند، گفت: مگر ما جنگ را شروع کردیم؟ از سال ۱۳۵۷ تاکنون جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که می‌خواهد روی پای خود بایستد و در مسیر صلح حرکت کند، اما طرف مقابل بارها در جریان مذاکرات به ایران حمله کرده است.

بارانی ادامه داد: در حالی که مذاکرات در جریان بوده و طرف مقابل از نزدیک شدن به نتیجه سخن می‌گفته، حملات انجام شده است؛ بنابراین این سؤال مطرح است که آیا طرفی که در حال دفاع از عزت و شرافت ملی است باید کوتاه بیاید یا طرف جنگ‌طلب؟

وی با اشاره به نمونه‌هایی از تحولات منطقه اظهار کرد: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که تسلیم شدن در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های مستکبر، الزاماً به معنای پایان تهدیدها نیست.

تجربه مذاکرات دهه ۹۰ باید مورد بازخوانی قرار گیرد

امام جمعه رودان با اشاره به تجربه مذاکرات و توافقات گذشته، گفت: کسانی که تجربه دهه ۹۰ را رقم زدند، بهتر است عملکرد خود را بازخوانی کنند و ببینند نتیجه آن روند چه شد؛ زیرا امضای توافق نیز مانع بدعهدی طرف مقابل نشد.

وی افزود: تجربه گذشته نشان داد که نمی‌توان امنیت، عزت و منافع ملی را به وعده‌های قدرت‌های خارجی گره زد و انتظار داشت آنها از خوی استکباری خود دست بردارند.

وحدت و مقاومت شرط عبور از آزمون پیش‌رو است

بارانی با اشاره به آینده کشور اظهار کرد: خدای متعال پیروزی، عزت و فتوحات بزرگ را برای ملت ایران اراده کرده است و شرط آن، وحدت، انسجام و مقاومت است.

وی گفت: به فضل و عنایت الهی، ملت ایران از این آزمون نیز سربلند بیرون خواهد آمد و رمز موفقیت، حفظ وحدت و انسجام ملی و ایستادگی در برابر دشمن است.

دفاع مقدس مقدمه شکل‌گیری ایران قدرتمند

امام جمعه رودان در ادامه با اشاره به فرارسیدن هفته دفاع مقدس، این ایام را یادآور یکی از مهم‌ترین مقاطع تاریخ انقلاب اسلامی دانست و اظهار کرد: دفاع مقدس، سرآغاز و مقدمه ساختن ایران قوی امروز بود.

بارانی افزود: روزگاری ملت ایران حتی برای سیم خاردار و فشنگ معمولی محتاج بیگانگان بود، اما تدبیر و آینده‌نگری امام خمینی(ره) و میدان دادن به جوانان موجب شد کشور در حوزه دفاعی و نظامی به توانمندی‌های بزرگی دست پیدا کند.

وی ادامه داد: امروز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در زمین، دریا و هوا از توانمندی‌های گسترده‌ای برخوردار هستند و دشمنان در برابر توانمندی‌های دفاعی فرزندان ایران قرار گرفته‌اند.

امام جمعه رودان با بیان اینکه دستاوردهای دفاعی کشور محصول سال‌ها ایستادگی و خودباوری است، تصریح کرد: این تجربه و سرمایه می‌تواند در مسیر تحقق ایران قوی مورد استفاده قرار گیرد.

شهادت دو نسل نماد استمرار روحیه انقلابی ملت ایران

بارانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به شهادت دو تن از شهدای اخیر، شهید سالاری و شهید حقیقی‌زاده، اظهار کرد: این دو شهید از دو نسل متفاوت هستند و شهادت آنان نشان می‌دهد غیرت، ایمان و روحیه فداکاری در نسل‌های مختلف ملت ایران استمرار دارد.

وی افزود: وقتی یک دانش‌آموز نوجوان در سن ۱۷ یا ۱۸ سالگی در منطقه خطر حاضر می‌شود و در برابر دشمن سینه سپر می‌کند، این صحنه نماد شجاعت و غیرت نسل جدید است.

امام جمعه رودان خاطرنشان کرد: این استمرار روحیه انقلابی از نسل نخست انقلاب تا نسل امروز، از برکات انقلاب اسلامی است و باید یاد و نام شهدا و راه آنان در جامعه زنده نگه داشته شود.