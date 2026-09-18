کاشت ۲۷۵۰ اصله نهال به یاد شهدای چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین واحدیان صبح جمعه با حضور در غرفه رسانه در کنگره شهدای چهارمحال و بختیاری با اشاره به برگزاری دومین کنگره ۲۷۵۰ شهید چهارمحال و بختیاری در مرکز استان، اظهار کرد: این کنگره با محوریت سپاه پاسداران و همراهی دستگاههای اجرایی و مشارکت پرشور مردم برگزار شد و به حمدالله شاهد برگزاری مطلوب این رویداد در سطح استان و شهر شهرکرد بودیم.
وی افزود: از سال گذشته و همزمان با مطرح شدن موضوع برگزاری کنگره شهدا، برنامههای متعددی در مجموعه مدیریت شهری شهرکرد پیشبینی و اجرا شد و کمیته اطلاعرسانی و فضاسازی شهری نیز جلسات متعددی را با حضور شهرداران شهرهای استان برگزار کرد.
شهردار شهرکرد ادامه داد: با توجه به اینکه محل برگزاری کنگره در مرکز استان بود، بخش قابل توجهی از اقدامات مربوط به فضاسازی شهری در شهرکرد متمرکز شد، اما این اقدامات با مقیاسهای مختلف در سایر شهرهای استان نیز دنبال شد.
نامگذاری پروژهها و معابر به نام شهدا
واحدیان با اشاره به نامگذاری برخی پروژهها و معابر شهرکرد به نام شهدا، تصریح کرد: در این راستا پروژههای متعددی از جمله تقاطع غیرهمسطح طالقانی-کاشانی به نام «تقاطع غیرهمسطح شهدای خدمت» نامگذاری شد.
وی افزود: همچنین مسیر حدفاصل میدان دفاع مقدس تا کمربندی شمالی شهرکرد به نام سردار شهید حسین خرازی نامگذاری شد و نامگذاری معابر اصلی و فرعی مورد نیاز نیز در دستور کار شهرداری قرار گرفت.
شهردار شهرکرد با اشاره به نزدیک شدن زمان برگزاری کنگره، بیان کرد: برنامههای مختلف فرهنگی و اجتماعی و همچنین آمادهسازی فضای شهری برای اطلاعرسانی این رویداد مهم توسط سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری شهرکرد انجام شد.
واحدیان گفت: در قالب این برنامهها، گروهها و اکیپهای مختلف و کارناوالهای فرهنگی در محلات مختلف شهر حضور پیدا کردند و ضمن اطلاعرسانی درباره کنگره، برنامههای فرهنگی و اجتماعی متنوعی را نیز اجرا کردند.
وی با اشاره به تهیه و نصب المانهای شهری مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت افزود: شهرداری شهرکرد در راستای ماندگار کردن آثار کنگره و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، ۲۷ المان شهری را با اعتباری بالغ بر ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان خریداری و در نقاط مختلف شهر نصب کرد.
شهردار شهرکرد همچنین از اجرای گسترده طرحهای تبلیغاتی و اطلاعرسانی در سطح شهر خبر داد و گفت: فضاسازی تقاطعها و میادین، نصب پرچمها و چاپ و نصب پنلهای اطلاعرسانی از دیگر اقدامات شهرداری در این زمینه بود.
واحدیان اضافه کرد: بیش از ۲ هزار مترمربع بنر برای اطلاعرسانی کنگره چاپ و در نقاط مختلف شهر، به ویژه مبادی ورودی شهر، نصب شد تا مسافران و گردشگران نیز در جریان برگزاری این رویداد قرار گیرند.
وی خاطرنشان کرد: همچنین حدود ۵ هزار پوستر طراحی و چاپ شد و با استفاده از ظرفیت کسبه، معابر شهری و ناوگان حملونقل عمومی از جمله تاکسیها و اتوبوسها در سطح شهر توزیع و نصب شد.
شهردار شهرکرد یکی دیگر از اقدامات انجام شده را اجرای پویش کاشت درخت به یاد شهدای استان عنوان کرد و گفت: با توجه به اهمیت درختکاری و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر این سنت حسنه، پویش کاشت ۲۷۵۰ اصله نهال به یاد ۲۷۵۰ شهید استان اجرا شد.
واحدیان افزود: این نهالها با مشارکت شهروندان، دستگاهها و نهادهای مختلف و همچنین دانشآموزان در نقاط مختلف، از جمله محدوده مجموعه دفاع مقدس، کاشته شد و برای تأمین زیرساختهای مورد نیاز از جمله آبرسانی نیز اقدامات لازم انجام گرفت.
وی ادامه داد: این طرح از ابتدای سال ۱۴۰۵ به صورت مستمر دنبال شد و مشارکت مردم و دانشآموزان در اجرای آن یکی از جلوههای ارزشمند این برنامه بود
شهردار شهرکرد با اشاره به اقدامات عمرانی انجام شده برای میزبانی از کنگره شهدا گفت: سالن شهدای دانشآموز به عنوان محل برگزاری این رویداد انتخاب شد و شهرداری شهرکرد نیز اقدامات لازم برای آمادهسازی زیرساختهای پیرامونی آن را در دستور کار قرار داد
وی افزود: پارکینگهای مورد نیاز برای استقرار خودروهای مراجعهکنندگان در ضلع شمالی و جنوبی محل برگزاری آمادهسازی شد و همچنین زیباسازی فضای پیرامونی خیابان شهدا و محوطه مجموعه نیز انجام گرفت.
واحدیان در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه مدیریت شهری شهرکرد تلاش کرده است در کنار اقدامات اجرایی مرتبط با برگزاری کنگره، زمینهای برای ماندگاری آثار این رویداد در فضای شهری فراهم شود تا فرهنگ ایثار و شهادت در قالب اقدامات فرهنگی، اجتماعی، عمرانی و محیطی در شهر تداوم داشته باشد.
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