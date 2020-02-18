درخشش ۶ هنرمند ایرانی در فستیوال هنر امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه نقاشی و فستیوال هنر امارات چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه در مرکز فرهنگی و هنری امارات آغاز به کار می‌کند.

در این نمایشگاه، نرگس سلیمان‌زاده، الهام امیدی، صبا رجبی، شیرین معیا، میترا اصغری و صدف کباری نقاشان ایرانی حاضر هستند که از سوی مؤسسه سکو آثارشان انتخاب شده و در این نمایشگاه به نمایش و داوری گذاشته شده است.

این نمایشگاه دارای یک هیأت داوری است که در نهایت ۳ برگزیده را از مجموع شرکت کنندگان از کشورهای جهان انتخاب کرده و جوایز نفیسی را به آن‌ها تقدیم می‌کنند.

موزه مدرن تورین، مؤسسه سکو، گالری گالری آرتیسیما و… برگزار کنندگان این نمایشگاه نقاشی هستند که از روز چهارشنبه ۳۰ بهمن ماه در مرکز فرهنگی و هنری امارات افتتاح خواهد شد.