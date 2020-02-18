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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۲۲:۱۸

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان همدان خبر داد:

اختصاص یک هزار و ۵۱۶ دستگاه احراز هویت الکترونیکی به همدان

اختصاص یک هزار و ۵۱۶ دستگاه احراز هویت الکترونیکی به همدان

همدان - مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان همدان از اختصاص یک هزار و ۵۱۶ دستگاه احراز هویت الکترونیکی به همدان برای برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خبر داد.

محمد حسن میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر از اختصاص یک هزار و ۵۱۶ دستگاه احراز هویت الکترونیکی به همدان خبر داد و گفت: این دستگاه‌ها برای برگزاری یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به استان همدان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه ۱۵ درصد مازاد بر تعداد شعب اخذ رأی شهری و ۲۰ درصد مازاد بر تعداد شعب اخذ رأی روستایی، دستگاه احراز هویت به استان همدان اختصاص یافته است، گفت: دستگاه‌های مازاد در فرمانداری و نزدیک ترین محل به شعب اخذ رأی مستقر شده تا در صورت بروز نقص فنی برای دستگاه‌های موجود در شعب، در کمترین زمان بتوان آنها را جایگزین کرد.

میرزایی اضافه کرد: با استفاده از دستگاه احراز هویت الکترونیکی می‌توان از رأی تکراری، رأی دادن با استفاده از شناسنامه متوفیان و رأی دادن افراد زیر ۱۸ سال جلوگیری کرد.

مسئول کمیته فناوری اطلاعات ستاد انتخابات استان همدان افزود: به منظور آشنایی کارشناسان فناوری اطلاعات فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و کارشناسان فنی شعبه اخذ رأی دوره آموزشی نحوه کاربری و آماده سازی دستگاه احراز هویت به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شده است.

وی گفت: تمامی فرآیندهای انتخابات شامل پیکربندی دستگاه احراز هویت، ارسال صورتجلسه آغازین، نحوه استعلام برخط، استعلام آفلاین، تنظیم صورتجلسه پایانی، نحوه تجمیع آرا و ارسال صورتجلسه پایانی به صورت تئوری و عملی آموزش داده شد.

میرزایی گفت: استان همدان با ۱۰ شهرستان و ۷ حوزه انتخابیه اصلی دارای ۹ کرسی در مجلس شورای اسلامی است.
 

کد مطلب 4856329

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