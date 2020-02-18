به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز سه‌شنبه در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از ارائه گزارش وزیر آموزش و پرورش در مورد روند اجرای سند اهداف دوره‌های تحصیلی آموزشی و پرورشی و تحول بنیادین در آموزش و پرورش، با بیان اینکه جای این سند در نظام آموزش و پرورش کشور خالی بود، اظهار داشت: بی‌تردید با تصویب آن، این خلاء جبران خواهد شد.

وی سند اهداف دوره‌های تحصیلی آموزشی و پرورشی را گامی ارزشمند و مهم در مسیر نیل به سند بالادستی نظام تحول آموزشی دانست و گفت: به طور قطع با اجرای این سند به اهداف بزرگ نظام در تربیت و آموزش فرزندان و دانش‌آموزان این سرزمین نزدیک‌تر خواهیم شد.

رئیس جمهور گفت: مهم‌ترین گام وزارت آموزش و پرورش بعد از تصویب این سند، طراحی متون آموزشی متناسب با آن و آموزش معلمان بر اساس اهداف تحصیلی تعیین شده در این سند و سپس تعیین شیوه تدریس است تا به این ترتیب اهداف مندرج در آن محقق شود.

روحانی خاطر نشان کرد: باید در نظر داشته باشیم که اهداف تحصیلی مندرج در این سند با بکارگیری شیوه‌های نوین تدریسی و آموزشی موجب شکوفا شدن استعدادهای دانش‌آموزان کشور شود و از این نظر بکارگیری معلمان متخصص در رشته‌های گوناگون برای تدریس دروس تخصصی و مشارکت دادن دانش‌آموزان در روند یادگیری علوم بسیاری ضروری است.

وی گفت: بر اساس شیوه‌های نوین آموزشی، بایستی زمینه‌های انتخاب رشته بر اساس علاقه و استعداد دانش‌آموزان به وجود بیاید تا دانش‌آموزان بتوانند با بینش و آگاهی رشته دانشگاهی مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

رئیس جمهور تصریح کرد: در شیوه نوین آموزشی باید در نظر داشت که دانش‌آموزان هم باید علم را بیاموزند و هم شیوه تحقیق را فرا بگیرند و در کنار آن آموزش‌های مهارتی را نیز بیاموزند.

روحانی اظهار امیدواری کرد که آموزش و پرورش در کنار برداشتن این گام مهم، گام‌های بعدی را هم به سرعت برای عملیاتی شدن اهداف آن بردارد.

محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی با ارائه گزارشی درباره مراحل اجرای سند تحول بنیادین در سطوح مختلف آموزش و پرورش کشور بر اهمیت این سند تاکید کرد و گفت: مصمم هستیم با اجرای تمام اهداف این سند، نظام آموزشی و پرورشی کشور را از حافظه محوری به سمت افزایش توانمندی‌های علمی و مهارت آموزی سوق دهیم.

وی در ادامه با ارائه گزارشی در خصوص فعالیت مرکز استعدادهای درخشان از انتخاب ۴ نفر از شخصیت‌های علمی کشور به عنوان اعضای هیئت امنای این مرکز خبر داد.

در جلسه امروز شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شد برنامه زمان‌بندی برای اجرای همه اهداف این سند تعیین شود.

در این جلسه همچنین بعد از گزارش ستاد زیست فناوری مقرر شد، سهم ایران در بازار جهانی حوزه فناوری تا سال ۱۴۰۴ به ۳ درصد برسد و در سه برنامه ۵ ساله، ارزش افزوده حوزه زیست فناوری به ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی ارتقا یابد.

اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه امروز خانم‌ها زهرا احمدی پو و الهام یاوری و آقایان ایمان افتخاری و محمد آذین را به عنوان اعضای هیئت امنای سمپاد تعیین کردند.

در این جلسه همچنین کی نژاد و مخبر به عنوان نمایندگان شورای عالی انقلاب فرهنگی در هیئت عالی تجدید نظر معرفی شدند.