به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، حسین سلاح‌ورزی با اعلام این خبر که اعضای کمیته ماده ۱۲ در تازه‌ترین نشست درباره پذیرش هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی، رأی مثبت دادند، تصریح کرد: این موضوع در اصلاحیه آئین‌نامه بند (ه) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۷ دیده شده است اما چون اصلاحیه مربوط به اواسط سال بود، سازمان امور مالیاتی اجرای این آئین‌نامه را به ۱۹ روز بعد از انتشار آن در روزنامه رسمی یعنی ۱۰ آبان ۹۷ منوط می‌کند.

وی ادامه داد: نگاه سازمان امور مالیاتی به این موضوع از منظر بخش خصوصی مورد اعتراض قرار گرفت. برای همین مسئله را در کمیته ماده ۱۲ مطرح کردیم. در این نشست بررسی‌های لازم انجام شد و از آنجا که این اصلاحیه مربوط به آئین‌نامه اجرایی قانون بودجه سال ۹۷ است، بنابراین باید مشمول کل سال مالی ۹۷ شود.

نایب‌رئیس اتاق ایران افزود: با توجه به استدلال‌هایی که مطرح شد، اصلاحیه آئین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۹۷ به کل سال مالی تسری پیدا کرد و بر این اساس هزینه تنزیل اسناد خزانه اسلامی به عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی پذیرفته شد.

وی درباره مشکلات واردات چوب با پوست و شرایط قرنطینه‌ای آنکه دستوردوم این نشست بود نیز گفت: واردات چوب با پوست به دلیل احتمال بالای انتقال آفت به کشور، ممنوع بوده و این موضوع از سوی بخش خصوصی مورد اعتراض است. در حال حاضر تنها برای مقطوعات چوبی به طور کامل پوست کنده شده مانند الوار، مجوز واردات صادر می‌شود.

سلاح‌ورزی تشریح کرد: این موضوع در کمیته‌های تخصصی از سوی دبیرخانه کمیته ماده ۱۲ بررسی و در نهایت سه پیشنهاد مطرح شده که قابل بررسی هستند. پیشنهاد اول این است که دولت سازوکاری برای ضدعفونی چوب‌ها در کشور مقصد پیدا کند. پیشنهاد دوم، تجهیز مکان و تهیه اسباب لازم برای ضدعفونی کردن این چوب‌ها در بدو ورود به کشور و در نهایت حذف ۴ درصد هزینه ورودی به منظور کاهش هزینه‌های واردات چوب.

قائم‌مقام دبیر کمیته ماده ۱۲ با توجه به آنچه در این نشست مطرح شد، گفت: پس از تشریح دیدگاه‌های دولتی و بخش خصوصی در این رابطه، پیشنهاد دوم با موافقت اعضا روبه‌رو شد. هرچند لازم است برای اجرای آن برآورد هزینه صورت گیرد. این موضوع احتیاج به تفاهمی بین سازمان‌های مربوطه از جمله سازمان حفظ نباتات، گمرک، انجمن صنایع چوب و دیگر تشکل‌های این بخش، دارد. پس از مطالعات اولیه و برآورد هزینه در صورت مثبت بودن شرایط، می‌توان قدم‌های اجرایی را برای تجهیز بندر گمیشان در استان گلستان که فاصله ۱۲۰ کیلومتری از جنگل‌های شمال کشور دارد، برداریم.