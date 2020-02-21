بارش برف در ارتفاعات/همه مسیرهای اصلی و فرعی برای اخذ رأی باز است

غلامرضا بیکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از عصر پنجشنبه شاهد بارش شدید برف در محورهای کوهستانی درازنو و شاهکوه و همچنین در خوش ییلاق بودیم.

وی افزود: تمام اکیپ‌های راهداری آماده باش بوده و عملیات برف روبی و نمک پاشی را انجام دادند.

بیکی گفت: در حال حاضر همه محورهای بزرگراهی، اصلی، فرعی و روستایی استان گلستان باز و تردد برقرار است.

وی بیان کرد: برای اخذ رأی هیچ راهی مسدود نیست ضمن همه اکیپ‌ها تا پایان اخذ رأی در محل راهدارخانه‌ها مستقر خواهند بود.

بیکی گفت: مردمی که قصد سفر به نقاط کوهستانی را تجهیزات زمستانه و زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.