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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۷:۵۴

معاون راهداری گلستان:

بارش برف در ارتفاعات/همه مسیرهای اصلی و فرعی برای اخذ رأی باز است

بارش برف در ارتفاعات/همه مسیرهای اصلی و فرعی برای اخذ رأی باز است

گرگان- معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای گلستان از باز بودن تمام محورهای استان خبرداد.

غلامرضا بیکی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: از عصر پنجشنبه شاهد بارش شدید برف در محورهای کوهستانی درازنو و شاهکوه و همچنین در خوش ییلاق بودیم.

وی افزود: تمام اکیپ‌های راهداری آماده باش بوده و عملیات برف روبی و نمک پاشی را انجام دادند.

بیکی گفت: در حال حاضر همه محورهای بزرگراهی، اصلی، فرعی و روستایی استان گلستان باز و تردد برقرار است.

وی بیان کرد: برای اخذ رأی هیچ راهی مسدود نیست ضمن همه اکیپ‌ها تا پایان اخذ رأی در محل راهدارخانه‌ها مستقر خواهند بود.

بیکی گفت: مردمی که قصد سفر به نقاط کوهستانی را تجهیزات زمستانه و زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.

کد مطلب 4858132

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