فعالیت ۱۶ بازرس ویژه در گلستان/ تأکید بر صیانت از آرای مردم

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزه امامی صبح جمعه در ستاد انتخابات استان گلستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: آنچه در ملت ما وجود دارد اعتقاد دینی و مذهبی و هیچ چیزی نمی‌تواند اعتقادات مردم را تحت پوشش قرار دهد.

وی با تأکید بر اینکه در جامعه مردم سالاری دینی حضور مردم در سرنوشت آن تاثیر گذار است، افزود: مردم ما ولایت‌مدار هستند و به طور قطع و یقین رهنمودهای مقام معظم رهبری در این حوزه‌ها بزرگترین راهنمای ما خواهد بود که تحت تاثیر تبلیغات سوء دشمنان قرار نمی‌گیرند.

معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار گلستان ادامه داد: مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن و شهادت سردار سلیمانی حماسه آفریدند و سناریوی دشمنان را باطل کردند و در انتخابات نیز تمام افکار منفی دشمن را باطل خواهند کرد.

وی با بیان اینکه امروز هم مردم ما معادلات دشمن را به هم می زند و شاهد یأس و ناامیدی دشمن خواهیم بود، اضافه کرد: یکی از شاخصه های خوب استان همراهی تعامل و همبستگی بین اعضای هیئت اجرایی، نظارت و بازرسی است.

امامی تصریح کرد: تاکنون هم همه تمام عوامل اجرایی، نظارت و بازرسی در ارکان و همه عرصه‌های انتخابات کنار هم بودند و در هیچیک از حوزه ها مشکل خاصی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه هزار و ۳۸۹ صندوق اخذ رای در استان گلستان فعال است، خاطرنشان کرد: برای همه شعبه‌ها یک بازرس داریم و هر ۱۰ شعبه یک سربازرس فعالیت می‌کند.

امامی از فعالیت ۱۶ بازرس ویژه برای نظارت بر فرآیند انتخابات در گلستان خبر داد و گفت: یکی از کارهای شاخصی که امسال در استان انجام داده‌ایم این است که روسای هیئت های بازرسی را از مدیران باتجربه انتخاب کرده ایم.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی های انجام شده از شعبات اخذ رای استان در تاکنون هیچ مشکل خاصی نداشته ایم و نخواهیم داشت، یادآور شد: صیانت از آرای ملت و صیانت از آرای نامزدهای انتخاباتی رسالت آن هاست که به آن عمل می‌کنند و بدون جانبداری بر محور قانون به وظایف اصلی خود عمل خواهند کرد.