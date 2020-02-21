خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها؛ مردم استان کرمان دوم اسفند را با رنگ و بویی دیگر آغاز کردند و امروز مردم شهر پایگاه مقاومت، دیار سردار سرافراز وطن برای ادای دین به سردار سلیمانی و ادامه راهش در پای صندوق‌های رأی حضور پیدا کرده‌اند و فریاد می‌زنند که «من هم قاسم سلیمانی هستم».

امروز مردم به صحنه آمده‌اند تا حماسه‌ای عظیم خلق کنند و علیرغم تمامی دسیسه‌های دشمنان برای کمرنگ کردن این حضور؛ شاهد مشارکت گسترده مردم از ساعات ابتدایی رأی گیری هستیم و ندای حماسه حضور از گوشه و کنار استان پهناور دیار کریمان به گوش می‌رسد.

اما یکی از شلوغ ترین شعبه‌های اخذ رأی کرمان مربوط به گلزار شهدا و جوار مزار سردار شهید سلیمانی است و مردم از ساعات ابتدایی صبح و پیش از آغاز رأی گیری در این مکان حضور پیدا کردند و رفته رفته این حضور بیشتر می‌شود.

مردم ولایتمدار کرمان در ابتدا به زیارت شهدای مقاومت رفته و بعد از ادای دین به مقام والای شهید سرافزار جهان اسلام سردار سلیمانی رأی خود را به صندوق می‌اندازند تا ثبات کنند راه او را ادامه می‌دهند. زن و مرد، پیر و جوان آمده‌اند تا در حماسه آفرینی ملت ایران شریک باشند.

خون شهدا با حضور مردم در صحنه انتخابات پررنگ‌تر می‌شود

خانواده‌ای به همراه فرزندانشان در این جشن ملی شرکت کرده و رأی خودشان را با دست فرزندان کوچکشان به صندوق‌های اخذ رأی می‌اندازند، پدر این خانواده به مهر گفت: امروز با وجود اینکه فرزندانم به سن قانونی نرسیده‌اند اما با آنها به اینجا آمده‌ام تا حس مسئولیت پذیری را در آنها نهادینه کرده و به فرزندانم بیاموزم که باید به وظیفه خودشان که شرکت در انتخابات و پشتیبانی از نظام است عمل کنند.

وی ادامه داد: امروز شعبه اخذ رأی گلزار شهدا را برای رأی دادن انتخاب کردم تا ضمن ادای احترام به شهدا به ویژه سردار سلیمانی به فرزندانم نشان دهم که برای حفظ این نظام چه افراد بزرگی جانفشانی کردند و امروز چه وظیفه سنگینی بر دوش ما برای ادامه راه آنهاست.

علی مردی جوان است که برای شرکت در انتخابات به گلزار شهدا آمده است، او هم به مهر گرفت: پیام انتخابات ۹۸ این است که خون شهدای عزیزی که برای این انقلاب و مملکت ریخته شده است هر روز با حضور مردم به ویژه در صحنه انتخابات پررنگ‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: استکبار جهانی بداند ملت ایران به ویژه مردم ولایتمدار کرمان همیشه در صحنه بوده و خواهند بود و مشت محکمی بر دهان استکبار زده می‌شود.

مریم هم که در این شعبه اخذ رأی حضور پیدا کرده است، بیان کرد: هنوز داغدار سردار شهیدمان حاج قاسم سلیمانی هستیم و تا ابد بر ادامه راه او پافشار می‌کنیم. امروز به اینجا آمده به با سردار سلیمانی تجدید میثاق کرده و با او بگویم در تمامی صحنه و هر کجا که نیاز باشد حضور پیدا می‌کنم تا راه راستین ایشان را ادامه دهم.

حال و هوای سلیمانی مردم کرمان در انتخابات مجلس

مجید هم به مهر گفت: بسیار خرسندم که می بی نم مردم با شوری وصف ناپذیر در انتخابات شرکت می‌کنند و ایجاد شعبه اخذ رأی در جوار مزار سردار شهید سلیمانی فرصتی را فراهم کرد که این بار حسی دیگر را در انتخابات تجربه کنیم؛ چرا که ابتدا به زیارت شهدا و سردار عزیزمان رفتیم و بعد با اخلاصی خاص در پای صندوق رأی حضور پیدا کردیم.

بانویی مسن که به سختی راه می‌رود و از درد پاهایش گله مند است هم در این محل حضور پیدا کرده است او به مهر گفت: امروز پدر شهیدی را دیدم که با ذکر صلوات رأی خود را به صندوق انداخت و مادر شهیدی را دیدم که با ویلچر در محل رأی گیری حضور پیدا کرد؛ وقتی این صحنه‌ها را می بی نم احساس وظیفه می‌کنم که با وجود مشکلات جسمانی در انتخابات شرکت کنم.

زهرا گفت: امروز با توکل به خدا هر انگشت رنگین ما تیری به چشم ترامپ و ابرقدرت‌های جهان خواهد بود و دشمن بداند که مردم ما همیشه در صحنه هستند و تا آخرین نفس از انقلاب، نظام و رهبر دفاع می‌کنند ما همواره پشتیبان ولایت بوده و هستیم و در مسیر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که سرباز ولایت بود گام بر می‌داریم.

عباس هم به مهر چنین گفت: از زمان تشییع سردار سلیمانی هر روز جمعه به گلزار شهدا می آیم و امروز هم فرصتی فراهم شد تا در این مکان رأی خود را به صندوق بیاندازم. علیرغم تلاش دشمنان برای ایجاد روحیه ناامیدی در جامعه و کمرنگ کردن حضور مردم در انتخابات، شاهد حضور گسترده مردم در انتخابات هستیم. من به عنوان یک ایرانی برای عمل به فرمایشات رهبری و تقویت نظام در انتخابات حضور پیدا کرده‌ام.

مردم رأی دهی را به ساعات پایانی روز موکول نکنند

استاندار کرمان در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه ۱۰ نماینده از ۹ حوزه انتخابیه استان کرمان راهی مجلس می‌شوند، اظهار کرد: از ۱۹۰ نامزد تأیید صلاحیت شده انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۸۷ نفر در انتخابات مجلس به رقابت می‌پردازند.

محمدجواد فدایی با اشاره به مشارکت پرشور مردم در انتخابات اظهار کرد: روند رأی گیری در سراسر استان کرمان بدون هیچ‌گونه مشکلی در حال انجام است.

وی با اشاره به اینکه تمهیدات لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و قانونمند در استان کرمان اندیشیده شده است، تاکید کرد: مردم در ساعات ابتدایی رأی گیری به شعب اخذ رأی مراجعه کنند و رأی دهی را به ساعات پایانی روز موکول نکنند.

به گفته استاندار کرمان بیش از دو هزار و ۲۴۹ شعبه اخذ رأی در کرمان ایجاد شده است. همچنین بیش از دو میلیون ۱۶۵ هزار و ۹۹۱ نفر با میانگین سنی ۴۹ سال واجد شرایط رأی دادن در استان کرمان هستند.

آری اینجا دیار سردار شهید حاج قاسم سلیمانی است و مردم این دیار بارها ثابت کرده‌اند در تمامی صحنه‌ها پشتیبان نظام و انقلاب هستند و امروز هم برگ زرین دیگری در تاریخ به نام خود رقم خواهند زد و ادامه دهنده راه سردار دلاور جهان اسلام خواهند بود.