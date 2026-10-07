فرماندار دیلم: دامپزشکی نقش مهمی در تأمین سلامت و امنیت غذایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل کاظمی صبح چهارشنبه با حضور در اداره دامپزشکی شهرستان دیلم با رئیس و کارکنان این مجموعه دیدار و از خدمات و تلاش‌های آنان تقدیر کرد.

فرماندار دیلم در این دیدار با تبریک روز ملی دامپزشکی اظهار کرد: دامپزشکی یکی از بخش‌های مهم در زنجیره سلامت جامعه به شمار می‌رود و فعالیت‌های این مجموعه نقش مؤثری در پیشگیری و کنترل بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان، حفظ بهداشت عمومی و تأمین سلامت و امنیت غذایی دارد.

وی افزود: نظارت بر تولید، نگهداری و عرضه فرآورده‌های خام دامی، کنترل و پیشگیری از بیماری‌های دامی و حمایت از دامداران و تولیدکنندگان از جمله اقداماتی است که در سلامت جامعه و پایداری بخش تولید اهمیت ویژه‌ای دارد.

فرماندار دیلم همچنین با قدردانی از تلاش‌های رئیس و کارکنان اداره دامپزشکی، خدمات این مجموعه را در صیانت از سرمایه‌های دامی، حمایت از تولیدکنندگان و ارائه خدمات تخصصی به مردم ارزشمند دانست.

وی بر ضرورت استمرار اقدامات پیشگیرانه و نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی در شهرستان تأکید کرد و گفت: توجه به سلامت دام و فرآورده‌های دامی، علاوه بر حمایت از تولید، نقش مستقیمی در سلامت و رفاه جامعه دارد.

