حجت الاسلام سید جلیل مرتضوی، پس از انداختن رأی خود در یکی از صندوق‌های رأی گیری درتکیه اسک آمل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شرایطی که دشمنان از همه ترفندها و ظرفیت‌های خود برای تضعیف درخت تنومند نظام جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند مردم ولایت مدار و انقلابی وظیفه بسیار سنگین‌تری نسبت به گذشته دارند و باید شرکت با شکوه در انتخابات بار دیگر ترفندهای معاندان را خنثی و از دستاوردهای انقلاب حمایت کنند.

وی ادامه داد: مردم همان طور که در دوره‌های گذشته انتخابات با مشارکت مثال زدنی در کشور خوش درخشیدند این بار هم با حضور پر شور در انتخابات و رأی به نامزد اصلح در مسیر تحقق مؤلفه‌های گام دوم انقلاب گام بر می‌دارند.

امام جمعه آمل گفت: از آنجایی که مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذاری کشور می‌تواند بستر پیشرفت و رفع مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف باشد، شهروندان آملی با هر نگاه و سلیقه‌ای با فصل الخطاب قرار دادن قانون و بنابر وظیفه شرعی، ملی و انقلابی خود در انتخابات شرکت می‌کنند و خاری در چشم دشمنان و بدخواهان نظام می‌شوند.

حجت الاسلام مرتضوی افزود: انتخابات میدان رقابتهای سالم است و هر فردی که بعد از انتخابات به عنوان نماینده انتخاب شد نماینده همه مردم است و باید با عمل به وعده‌های انتخاباتی خود پیگیر برطرف کردن مشکلات تمام مردم منطقه باشد.

وی ادامه داد: طرفداران نامزدهای انتخاباتی هم با رفتاری حکیمانه، برادرانه، اخلاق مدارانه و احترام به همه طیف‌ها و سلایق مانند گذشته در مسیر وحدت و یکپارچگی منطقه گام بردارند.

امام جمعه آمل درعین حال از نامزدهای انتخاباتی و حامیان آنان خواست که بعد از پایان رأی گیری و مشخص شدن نماینده منتخب، فضای رقابت را به رفاقت تبدیل و با محبت و انسجام هر چه بیشتر برای افزایش همدلی و اتحاد در منطقه تلاش کنند.

فرآیند رأی‌گیری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رهبری صبح جمعه دوم اسفند ماه همزمان با سراسر کشور در ۳۵۳ صندوق اخذ رأی آغاز شد.