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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۵۶

امام جمعه آمل:

انتخابات جلوه‌گاه اقتدار نظام است

انتخابات جلوه‌گاه اقتدار نظام است

آمل- امام جمعه آمل، حضور پرشور حداکثری مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی را جلوه‌گاه تلاش بی وقفه مردم و حاکمیت برای اقتدار نظام جمهوری اسلامی در عرصه‌های ملی و بین المللی دانست.

حجت الاسلام سید جلیل مرتضوی، پس از انداختن رأی خود در یکی از صندوق‌های رأی گیری درتکیه اسک آمل در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در شرایطی که دشمنان از همه ترفندها و ظرفیت‌های خود برای تضعیف درخت تنومند نظام جمهوری اسلامی استفاده می‌کنند مردم ولایت مدار و انقلابی وظیفه بسیار سنگین‌تری نسبت به گذشته دارند و باید شرکت با شکوه در انتخابات بار دیگر ترفندهای معاندان را خنثی و از دستاوردهای انقلاب حمایت کنند.

وی ادامه داد: مردم همان طور که در دوره‌های گذشته انتخابات با مشارکت مثال زدنی در کشور خوش درخشیدند این بار هم با حضور پر شور در انتخابات و رأی به نامزد اصلح در مسیر تحقق مؤلفه‌های گام دوم انقلاب گام بر می‌دارند.

امام جمعه آمل گفت: از آنجایی که مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد قانون گذاری کشور می‌تواند بستر پیشرفت و رفع مشکلات مردم در حوزه‌های مختلف باشد، شهروندان آملی با هر نگاه و سلیقه‌ای با فصل الخطاب قرار دادن قانون و بنابر وظیفه شرعی، ملی و انقلابی خود در انتخابات شرکت می‌کنند و خاری در چشم دشمنان و بدخواهان نظام می‌شوند.

حجت الاسلام مرتضوی افزود: انتخابات میدان رقابتهای سالم است و هر فردی که بعد از انتخابات به عنوان نماینده انتخاب شد نماینده همه مردم است و باید با عمل به وعده‌های انتخاباتی خود پیگیر برطرف کردن مشکلات تمام مردم منطقه باشد.

وی ادامه داد: طرفداران نامزدهای انتخاباتی هم با رفتاری حکیمانه، برادرانه، اخلاق مدارانه و احترام به همه طیف‌ها و سلایق مانند گذشته در مسیر وحدت و یکپارچگی منطقه گام بردارند.

امام جمعه آمل درعین حال از نامزدهای انتخاباتی و حامیان آنان خواست که بعد از پایان رأی گیری و مشخص شدن نماینده منتخب، فضای رقابت را به رفاقت تبدیل و با محبت و انسجام هر چه بیشتر برای افزایش همدلی و اتحاد در منطقه تلاش کنند.

فرآیند رأی‌گیری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رهبری صبح جمعه دوم اسفند ماه همزمان با سراسر کشور در ۳۵۳ صندوق اخذ رأی آغاز شد.

کد مطلب 4858684

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