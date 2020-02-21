دستگاه قضا فضای امن متخلفان خرید آرا را ناامن کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد آقایی عصر جمعه در خبرنگاران با اشاره به اینکه روند انتخابات بسیار عالی است و مردم با شور و شوق وصف ناپذیر پای صندوق رأی حاضر شده‌اند، اظهار کرد: دستگاه قضائی و دادستان‌ها به کمک قضات دادسرا امنیت متخلفان خرید رأی را ناامن کرده است.

وی به گزارش تخلفاتی فراوان از شهرستان تالش نیز اشاره کرد و افزود: با رصد این اشخاص فضای را برای متخلفان ناامن و برای افرادی که به دنبال خلق حماس هستند امن کرده‌ایم.

آقایی با بیان اینکه دستگاه‌های قضائی همانند گذشته در راستای صیانت از آرای مردم با شدت و وسواس بیشتر در صدد ایجاد بستر امن و مشارکت حداکثری تلاش می‌کند، گفت: با شبکه‌های اجتماعی که هر شایعه‌ای را در فضای مجازی گسترش می‌دهند برخورد می‌کنیم.

وی ادامه داد: این افراد آب در آسیاب دشمن می‌ریزند وزارت کشور نیز تمهیدات لازم را در این زمینه اندیشیده و مردم به این مسائل شایعه‌ها توجه نکرده و با شوق دیگری پای صندوق‌های رأی حاضر می‌شوند.

دبیر ستاد پیشگیری از جرایم انتخابات گیلان در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر تخلفات در حال بررسی است، تصریح کرد: برای انتقال آرا در جلسه‌ای که روز گذشته با حضور دادستان‌ها، رؤسای حوزه‌های قضائی، ستاد پیشگیری و امنیتی برگزار شد درباره امنیت و صیانت و مشارکت مصوبات داشته‌ایم که یکی از آنها در زمینه انتقال، خرید و فروش و رأی وارداتی به استان بوده که تدابیری اتخاذ شده است.

وی ادامه داد: در همین راستا در گلوگاه‌های استان‌های مجاور تالش، رضوانشهر و ماسال تدابیر امنیتی دقیق اتخاذ شده است، افزود: با کوچک‌ترین رفتار متخلفین برخورد قانونی می‌شود و افرادی که در صدد ناامن کردن فضای انتخابات هستند برخورد خواهد شد.

آقایی با بیان اینکه دستگاه قضائی با رهنمودهای رئیس کل دادگستری گیلان امسال با آرای وارداتی و یا انتقال آرا به شدت برخورد خواهد کرد، گفت: دستگاه‌ها قضائی آماده باش هستند با کمک نیروهای اطلاعات، اطلاعات سپاه و بسیج و نیروی انتظامی رصد می‌کنیم و اجازه نمی‌دهیم مختلفان به اهداف خود برسند.

وی تأکید کرد: دادستان‌ها به کمک به قضات دادسرا و نیروهای امنیتی فضای امن متخلفان خریدار آرا و آرای وارداتی ناامن کرده‌اند.