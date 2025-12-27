به گزارش خبرنگار مهر، مجید الهیان بعد از ظهر شنبه در مراسم تکریم و معارفه رؤسای دادگستری و دادستانهای قدیم و جدید شهرستان تالش گفت: امر قضا و قضاوت وظیفهای بسیار سنگین است و تمام تلاش ما باید این باشد که در مدت کوتاه مسئولیت، در تحقق و احیای حقوق مردم گامهای مؤثر برداریم.
وی با بیان اینکه دادگستری باید به گونهای عمل کند که مردم با اطمینان خاطر برای رفع مشکلات حقوقی خود مراجعه کنند، افزود: کاهش ورودی پروندهها تنها وظیفه دستگاه قضا نیست و همه دستگاهها در این زمینه مسئولیت دارند. همچنین حل و فصل پروندههایی که مدت زمان زیادی از تشکیل آنها گذشته، در اولویت کاری دادگستری استان قرار دارد.
رئیس کل دادگستری استان گیلان با اشاره به ظرفیتهای طبیعی شهرستان تالش اظهار کرد: تالش دارای اقلیم بینظیر خدادادی است و دادگستری در حفظ این نعمت الهی تلاش خواهد کرد. ساختوسازهای غیرمجاز از دغدغههای جدی ما است و دستگاههای متولی باید پیش از آغاز ساخت و ساز ورود کنند تا کار به مرحله رسیدگی قضائی کشیده نشود.
در ادامه این مراسم، «رضا جمشیدی» فرماندار تالش با گرامیداشت یاد و خاطره شهید رجایی و شهدای دستگاه قضا، از همراهی دستگاه قضائی در خدمترسانی به مردم قدردانی کرد و گفت: حضور و همراهی دستگاه قضا در کنار مجموعه خادمان دولت در شهرستان، موجب تقویت اعتماد عمومی و تسریع در حل مشکلات مردم شده است.
فرماندار تالش افزود: تعامل سازنده دستگاه قضائی با مردم و نهادهای اجرایی را از مهمترین عوامل توسعه عدالتمحور در شهرستان تالش میباشد.
نقش مهم قضات در صیانت از حقوق عمومی
«حجتالاسلام والمسلمین مجتبی نورزاد» امام جمعه شهرستان تالش نیز در سخنانی، دستگاه قضا در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مظهر عدالت و حامی ملت دانست و بر نقش مهم قضات در صیانت از حقوق عمومی تأکید کرد.
در پایان این مراسم، از زحمات احمد عبادی رئیس سابق دادگستری شهرستان تالش قدردانی و یاسر همدمی به عنوان رئیس جدید دادگستری تالش معرفی شد. همچنین محمد صفری دادستان سابق تالش مورد تکریم قرار گرفت و امیر رحمتی به عنوان دادستان جدید این شهرستان منصوب شد.
