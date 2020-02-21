اپلیکیشن راهنمای شعب بهترین راه برای دسترسی به نزدیکترین شعبه

به گزارش خبرگزاری مهر علی وفادار اظهار داشت: تمامی واجدین شرایط می‌توانند با مراجعه به سایت وزارت کشور و نصب اپلیکیشن راهنمای شعب، نزدیک‌ترین شعبه اخذ رأی به محل سکونت خود را شناسایی و به آنجا مراجعه کنند.

وی با اشاره به مفاد اطلاعیه ۲۲ ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: ستاد انتخابات کشور به منظور تسریع و تسهیل شرایط برای رأی دهندگان انتخابات، اقدام به طراحی و ساخت برنامه‌ای در بستر تلفن همراه کرده است.

به گفته وی عموم واجدین شرایط می‌توانند با مراجعه به سایت وزارت کشور به نشانی www.moi.ir و نصب اپلیکیشن مذکور، نزدیک‌ترین شعب اخذ رأی به محل سکونت خود را شناسایی و به آنجا مراجعه نمایند.

شناسنامه بدون عکس، مانع رأی دادن نیست

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات خراسان جنوبی همچنین گفت: دارندگان شناسنامه بدون عکس هم می‌توانند رأی بدهند.

وفادار با بیان این مطلب به مفاد اطلاعیه شماره ۲۵ ستاد انتخابات کشور اشاره کرد و افزود: به استناد استفساریه مصوب ۹-۳-۱۳۸۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، عکس‌دار بودن شناسنامه الزامی نیست.

وی تأکید کرد: دارندگان شناسنامه بدون عکس نیز می‌توانند در انتخابات شرکت نموده رأی بدهند.

رئیس کمیته اطلاع رسانی ستاد انتخابات یادآوری کرد: جهت تسهیل در امر رأی‌گیری توصیه می‌شود، رأی دهندگان به هنگام حضور در شعبه اخذ رأی علاوه بر شناسنامه، کارت ملی یا شماره ملی خود را نیز به همراه داشته باشند.