تمهیدات بهداشتی پیشگیری از کرونا در نمایشگاه صنایع دارویی

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اصول حرفه‌ای برگزاری نمایشگاه و منطبق با برگزاری نمایشگاه‌های مهم دنیا در روزهای گذشته دبیرخانه نمایشگاه شرایط برپایی باشکوه این رویداد مهم و بزرگ در صنعت دارویی کشور را در نظر گرفته است.

بر همین اساس و به منظور کنترل بهداشتی روزهای برگزاری نمایشگاه فارمکس ۲۰۲۰ در هتل المپیک تهران، اقداماتی از جمله، نصب استند های اطلاع رسانی، قرار دادن اسپری ضد عفونی کننده در فضاهای متفاوت نمایشگاه و کارگاه‌ها، توزیع ماسک رایگان به افراد آسیب پذیر، ضد عفونی هر روز نمایشگاه، آماده باش نگه داشتن اورژانس هتل المپیک و حضور کارشناسان بهداشتی در درمانگاه دائمی هتل، پیش بینی شده است.

نمایشگاه فارمکس ۲۰۲۰، در روزهای ششم تا هشتم اسفند ۹۸ در محل هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.