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۲ اسفند ۱۳۹۸، ۱۹:۰۸

در روزهای ششم تا هشتم اسفند ۹۸ صورت می گیرد

تمهیدات بهداشتی پیشگیری از کرونا در نمایشگاه صنایع دارویی

تمهیدات بهداشتی پیشگیری از کرونا در نمایشگاه صنایع دارویی

دبیرخانه نمایشگاه فارمکس ۲۰۲۰، با توجه به موضوع کرونا ویروس، تمهیدات بهداشتی لازم در زمان برگزاری نمایشگاه را پیش بینی کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اصول حرفه‌ای برگزاری نمایشگاه و منطبق با برگزاری نمایشگاه‌های مهم دنیا در روزهای گذشته دبیرخانه نمایشگاه شرایط برپایی باشکوه این رویداد مهم و بزرگ در صنعت دارویی کشور را در نظر گرفته است.

بر همین اساس و به منظور کنترل بهداشتی روزهای برگزاری نمایشگاه فارمکس ۲۰۲۰ در هتل المپیک تهران، اقداماتی از جمله، نصب استند های اطلاع رسانی، قرار دادن اسپری ضد عفونی کننده در فضاهای متفاوت نمایشگاه و کارگاه‌ها، توزیع ماسک رایگان به افراد آسیب پذیر، ضد عفونی هر روز نمایشگاه، آماده باش نگه داشتن اورژانس هتل المپیک و حضور کارشناسان بهداشتی در درمانگاه دائمی هتل، پیش بینی شده است.

نمایشگاه فارمکس ۲۰۲۰، در روزهای ششم تا هشتم اسفند ۹۸ در محل هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 4859116

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