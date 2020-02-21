به گزارش خبرنگار مهر، خدابخش مرادی‌نافچی شامگاه جمعه در محل ستاد انتخابات استان زنجان، در جمع خبرنگاران، ضمن قدردانی از حضور مثال‌زدنی مردم استان در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که تا ساعت ۲۲ امشب تمدید شده است، افزود: تا به این لحظه شاهد مشارکت ۴۵ درصدی مردم استان زنجان در این انتخابات هستیم.

وی با یادآوری اینکه بعد از تمدید مرحله اول انتخابات تا ساعت ۲۰ امشب، در دومین مرحله نیز شاهد تمدید حضور مردم در این عرصه سیاسی تا ساعت ۲۲ امشب بودیم، تصریح کرد: در حال حاضر روند اخذ رأی در استان به خوبی در حال انجام بوده و در برخی از شعب نیز شاهد صف‌های مردم برای اخذ رأی هستیم.

این مسئول با اشاره به اینکه مردم استان زنجان، امروز (دوم اسفندماه) همزمان با سراسر کشور در ۷۵۷ شعبه اخذ پیش‌بینی شده در استان، آرای خود را وارد صندوق‌های رأی کردند تا شاهد تبلور دوباره مردم‌سالاری دینی به معنای واقعی کلمه باشیم، ادامه داد: خوشبختانه همه دستگاه‌ها و اعضای ستاد پای کار هستند تا روند انتخابات بدون کوچک‌ترین مسئله‌ای در استان برگزار شده و به اتمام برسد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار زنجان با بیان اینکه بارش‌های اخیر باعث مسدود شدن برخی از راه‌های روستایی شده بود که خوشبختانه با بازگشایی این راه‌ها، شعب سیار استان توانست در مناطق روستایی استان حضور بیابد، اظهار کرد: با توجه به تمهیدات اتخاذ شده، ۱۶ هزار نفر در برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مشارکت دارند و این روند تا به این لحظه ادامه دارد.

مرادی‌نافچی با یادآوری اینکه خوشبختانه از زمان آغاز رأی‌گیری در استان، تا به این لحظه هیچ‌گونه مورد امنیتی در هیچ‌یک از شعب اخذ رأی استان مشاهده و گزارش نشده است، بیان کرد: این خود حاکی از آن است که عوامل برگزاری انتخابات همه تلاش خود را برای برگزاری انتخاباتی سالم و به دور از هر گونه شبهه در استان انجام داده‌اند که امیدواریم این روند تا پایان زمان رأی‌گیری ادامه داشته باشد.