ایران در نمایشگاه گردشگری برلین شرکت می کند

خشایار نیکزادفر مدیرعامل شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی ایران وابسته به وزارت میراث فرهنگی که عهده دار برپایی پاویون ایران در نمایشگاه ITB برلین و MITT مسکو هست به خبرنگار مهر گفت: برای خروج شرکت کنندگان از کشور و حضور در این نمایشگاه نگران هستیم چون وضعیت پروازهای خارجی بلاتکلیف است. ولی با صحبتی که با مسئولان نمایشگاه برلین انجام داده ایم آنها مشکلی برای حضور ما ندارند نهایت اینکه تست سلامت گرفته می‌شود. اکنون بسیاری از کارها نیز انجام شده است حتی بار اعضای شرکت کننده در پاویون ایران هم ۵ شنبه به آلمان می‌رسد.

وی درباره اینکه پرواز ترکیه‌ای که توسط شرکت کنندگان در نمایشگاه برلین خریداری شده بود کنسل شده نیز گفت: باید بتوانیم پرواز جایگزین بگیریم. همچنین تا کنون هیچیک از متقاضی شرکت در پاویون ایران درخواست لغو سفر نداشته اند.

نیکزادفر با بیان اینکه نمایشگاه گردشگری برلین از ۱۴ تا ۱۸ اسفند ماه برگزار می‌شود ادامه داد: مجری برگزار کننده پاویون ایران اقدامات مربوط به نمایشگاه را انجام داده است اگر کل پروازها کنسل شود هزینه‌ای که بابت غرفه سازی و اجازه زمین به نمایشگاه داده ایم ضرر بزرگی است که متوجه برگزار کننده می‌شود مگر اینکه با مسئولان نمایشگاه صحبت کنیم تا به دلیل شرایط ایران، این ضرر به حداقل برسد.

نیکزادفر گفت: این ضرر تنها ضرر مالی نیست بلکه همه اقداماتی که در جهت معرفی ایران داشتیم نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

مدیرعامل شرکت مادرتخصصی ایرانگردی و جهانگردی ایران همچنین درباره برگزاری پاویون ایران در نمایشگاه گردشگری MITT روسیه نیز که قرار است ۲۷ اسفند ماه برگزار شود گفت: این نمایشگاه هم به مجری سپرده شده است اما مجری در برپایی آن دچار تردید است. با این وجود در حال ثبت نام هست. باید ببینیم متقاضیان شرکت کننده در نمایشگاه روسیه چند نفر هستند. از طرفی مسئولان نمایشگاه روسیه اعلام کرده اند که اگر روسیه ایرانی‌ها را در این کشور نپذیرد هزینه‌ای که بابت نمایشگاه شده را برمی گرداند.