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۷ اسفند ۱۳۹۸، ۱۰:۱۹

شهردار سمنان:

طرح ویژه ساماندهی نخاله‌های ساختمانی در سمنان اجرا می‌شود

طرح ویژه ساماندهی نخاله‌های ساختمانی در سمنان اجرا می‌شود

سمنان - شهردار سمنان با بیان اینکه طرح ویژه ساماندهی نخاله‌های ساختمانی در سمنان اجرا می‌شود، گفت: تا کنون یک‌هزار و ۶۰۰ مورد اخطار اولیه درباره این نوع نخاله‌ها در سمنان صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد ناظم رضوی در جمع خبرنگاران همزمان با صبح چهارشنبه به میزبانی دفتر خود، ضمن بیان اینکه طرح ویژه ساماندهی نخاله‌های بلا صاحب، پسماندهای عمرانی و ساختمانی سطح شهر سمنان در آستانه نوروز آغاز شده است، بیان کرد: سهولت در تردد همشهریان، رعایت بهداشت عمومی و حفظ سیما و منظر شهری و در نهایت رضایتمندی شهروندان هدف این طرح است.

وی افزود: همشهریان می‌توانند در صورت مشاهده ناهنجاری‌ها در سطح شهر مراتب را از طریق تماس با شماره ۳۳۳۲۶۰۴۲ داخلی ۲۴ سازمان مدیریت پسماند ستاد ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی تا تاریخ ۲۰ اسفند ماه اعلام کنند.

اخطار برای متخلفان

شهردار سمنان بیان کرد: بر اساس ماده ۱۶ و ۲۰ قانون مدیریت پسماندها و ماده ۶۹ قانون شهرداری‌ها پیگیری و اقدامات لازم در راستای رفع نخاله‌های ساختمانی از سوی شهرداری‌ها الزامی است چرا که اراضی و معابر واقع در محدوده شهر ملک عمومی محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است.

ناظم رضوی با بیان اینکه صدور اخطار به واحدها و منازل مسکونی تجاری اداری که پسماندهای ساختمانی و عمرانی خود را در مکان‌های عمومی دپو می‌کنند یکی دیگر از وظایف مهم ستاد ساماندهی هستند، ابراز کرد: ستاد ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی شهرداری ار آغاز سال جاری تا کنون یک‌هزار و ۶۱۸ فقره اخطار اولیه درباره نخاله‌های ساختمانی، ۷۰۹ مورد اخطار ثانویه و ۱۹۴ فقره نیز اخطار سوم به مختلفان داده شده است.

وی افزود: در ۸۵ درصد موارد پس از اخطارها نخاله‌ها جمع آوری و ۹۰ مورد از تخلیه غیر مجاز جلوگیری و ۴۶ مورد نخاله بلا صاحب از سطح شهر سمنان جمع آوری شده است.

کد مطلب 4863597

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