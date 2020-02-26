به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد ناظم رضوی در جمع خبرنگاران همزمان با صبح چهارشنبه به میزبانی دفتر خود، ضمن بیان اینکه طرح ویژه ساماندهی نخاله‌های بلا صاحب، پسماندهای عمرانی و ساختمانی سطح شهر سمنان در آستانه نوروز آغاز شده است، بیان کرد: سهولت در تردد همشهریان، رعایت بهداشت عمومی و حفظ سیما و منظر شهری و در نهایت رضایتمندی شهروندان هدف این طرح است.

وی افزود: همشهریان می‌توانند در صورت مشاهده ناهنجاری‌ها در سطح شهر مراتب را از طریق تماس با شماره ۳۳۳۲۶۰۴۲ داخلی ۲۴ سازمان مدیریت پسماند ستاد ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی تا تاریخ ۲۰ اسفند ماه اعلام کنند.

اخطار برای متخلفان

شهردار سمنان بیان کرد: بر اساس ماده ۱۶ و ۲۰ قانون مدیریت پسماندها و ماده ۶۹ قانون شهرداری‌ها پیگیری و اقدامات لازم در راستای رفع نخاله‌های ساختمانی از سوی شهرداری‌ها الزامی است چرا که اراضی و معابر واقع در محدوده شهر ملک عمومی محسوب می‌شود و در مالکیت شهرداری است.

ناظم رضوی با بیان اینکه صدور اخطار به واحدها و منازل مسکونی تجاری اداری که پسماندهای ساختمانی و عمرانی خود را در مکان‌های عمومی دپو می‌کنند یکی دیگر از وظایف مهم ستاد ساماندهی هستند، ابراز کرد: ستاد ساماندهی پسماندهای ساختمانی و عمرانی شهرداری ار آغاز سال جاری تا کنون یک‌هزار و ۶۱۸ فقره اخطار اولیه درباره نخاله‌های ساختمانی، ۷۰۹ مورد اخطار ثانویه و ۱۹۴ فقره نیز اخطار سوم به مختلفان داده شده است.

وی افزود: در ۸۵ درصد موارد پس از اخطارها نخاله‌ها جمع آوری و ۹۰ مورد از تخلیه غیر مجاز جلوگیری و ۴۶ مورد نخاله بلا صاحب از سطح شهر سمنان جمع آوری شده است.