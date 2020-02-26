به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه مستند، فیلم مستند «زمین می‌لرزد» به کارگردانی عادل انیسی و محمدجواد رحیمی با روایتی دیده نشده از شهید ابراهیم خلیلی که در جریان جنگ سوریه بیش از ۱۰ هزار مین را خنثی کرد، آماده نمایش شد.

۲ سال قبل داعش در هنگام عقب نشینی از منطقه بحرالسد در شمال شرق سوریه بیش از صدهزار مین ضد نفر در زمین جاسازی کرد و جان صدها هزار نفر از مردم سوریه در خطر قرار گرفت اما فرماندهی شجاع از لشکر ۲۷ محمد رسول الله توانست قبل از شهادت با کمک نیروهای خود بیش از ۱۰ هزار مین را خنثی کند.

مستند «زمین می‌لرزد» روایتی از شهید ابراهیم خلیلی از فرماندهان لشکر ۲۷ محمد رسول الله است که همراه با نیروهایش با حضور در سوریه به پاکسازی مناطق تحت کنترل داعش از وجود مین‌های ضد نفر پرداختند. در این فیلم برای اولین بار نشان داده می‌شود که نیروهای ایرانی در شرق حلب و در ۸ دقیقه‌ای خط مقدم نبرد با داعش چگونه به کمک مردم سوریه شتافتند و زمین را از غرش مین‌های داعشی در زیر پاهای مردان و زنان و کودکان سوری نجات دادند.

فیلمبرداری فیلم مستند «زمین می‌لرزد» در شرایط بسیار سخت جنگی به مدت یک هفته با محوریت شهید ابراهیم خلیلی در نزدیک‌ترین منطقه به خط مقدم نبرد با داعش در شرق حلب انجام و پس از ۴ ماه تدوین آماده نمایش شد.

فیلم مستند «زمین می‌لرزد» به کارگردانی مشترک عادل انیسی و محمدجواد رحیمی و تهیه کنندگی مهدی مطهر تولید شده در خانه مستند و محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج است.