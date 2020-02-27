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۸ اسفند ۱۳۹۸، ۱۳:۳۴

رئیس آموزش و پرورش دامغان:

۳۰ مدرسه دامغان برای اسکان نوروزی مسافران آماده می‌شود

۳۰ مدرسه دامغان برای اسکان نوروزی مسافران آماده می‌شود

دامغان- رئیس آموزش و پرورش دامغان از آمادگی ۳۰ مدرسه و آموزشگاه با ۲۸۰ کلاس درس و امکانات رفاهی برای پذیرایی و اسکان مسافران نوروزی در سراسر شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن کاتبی ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران در محل آموزش و پرورش دامغان از آمادگی ۳۰ مدرسه شهرستان برای پذیرایی از مسافران نوروزی در روزهای آتی خبر داد و بیان کرد: این مدارس در صورت مهار بیماری کرونا برای اسکان مسافران نوروزی آماده می‌شوند.

وی با بیان اینکه این ۳۰ مدرسه دارای ۲۸۰ کلاس درس و امکانات برای اسکان مسافران هستند، ابراز کرد: ستاد اسکان آموزش و پرورش در نوروز پیش رو نیز مانند سنوات قبل کار خود را به صورت کامل و برنامه‌ریزی شده انجام می‌دهد.

رئیس آموزش و پرورش دامغان با بیان اینکه پیش بینی می‌شود کلاس‌های درس مهیای پذیرای ۸۰ هزار مسافر باشند، ابراز کرد: این مدارس به سیستم‌های گرمایشی، سرمایشی، فرش، تلویزیون و سرویس بهداشتی و … مجهز است.

کاتبی بیان کرد: همچنین علائم راهنمای مسافران به سمت مدارس و همچنین بروشورهای مرتبط توزیع خواهد شد.

کد مطلب 4864687

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