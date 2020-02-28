فعالیت اکیپ فوریت های آبرسانی آب و فاضلاب روستایی زابل در نوروز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره آب و فاضلاب زابل، حسین شهرکی اظهار داشت: در راستای خدمات رسانی مطلوبتر به مشترکین، این شرکت اقدام به تشکیل کشیک نوروزی اکیپ فوریتهای آبرسانی از ۲۹ اسفند ماه امسال تا پایان تعطیلات نوروزی میکند.
وی با بیان اینکه این اکیپها به طور شبانه روزی فعال هستند، افزود: مهمترین اقدامات این اکیپها رفع سریع شکستگی شبکه و خط انتقال، رفع نقص تأسیسات آبرسانی و اعزام ناوگان تانکر سیار به روستاهای فاقد آب، نظارت بر کمیت، کیفیت آب توزیعی و حصول اطمینان از عملیات گندزدایی است.
مدیر اداره آب و فاضلاب روستایی زابل ادامه داد: در آستانه ایام نوروز و بازار گرم سنت خانه تکانی میانگین مصرف آب در حوزه خانگی افزایش مییابد از این رو شایسته است شهروندان از هدر رفت آب آشامیدنی تصفیه شده برای انجام امور نظافتی جلوگیری کنند.
وی تصریح کرد: شهروندان شست وشوها را به روزهای پایان سال محول نکنند و با زمانبندی و توزیع کارهای خود در روزهای باقی مانده از افت فشار به دلیل مصرف بالا در این ایام جلوگیری کنند.
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