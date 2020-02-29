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۱۰ اسفند ۱۳۹۸، ۷:۴۷

الجعفری: ترکیه برای حمایت از تکفیری‌ها اتاق عملیات تشکیل داده است

الجعفری: ترکیه برای حمایت از تکفیری‌ها اتاق عملیات تشکیل داده است

نماینده سوریه در سازمان ملل تأکید کرد: ارتش ترکیه مراکز دیده بانی در شمال سوریه را که هدف از ایجاد آن نظارت بر تحرکات تروریست‌ها است، به اتاق‌های عملیات جهت حمایت از تکفیریها تبدیل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سانا، «بشار الجعفری» نماینده دائم سوریه در سازمان ملل سخنانی را در انتقاد از نقش ترکیه در ادلب مطرح کرد.

بر اساس این گزارش، وی در این خصوص گفت: ارتش ترکیه مراکز دیده بانی در شمال سوریه را که هدف از ایجاد آن نظارت بر تحرکات تروریست‌ها است، به اتاق‌های عملیات جهت حمایت از تکفیریها تبدیل کرده است.

بشار الجعفری با بیان اینکه ادلب جزو سوریه است، افزود: سوریه در خاک خود با تروریسم مبارزه می‌کند و نه در خاک دیگری.

وی گفت: دلیل حمایت نیروهای ترکیه از تروریست‌ها، کشته شدن نظامیان ترکیه‌ای در صفوف تروریست‌ها در اطراف ادلب است.

الجعفری تصریح کرد: دمشق حملات ترکیه به مواضع ارتش سوریه را محکوم و بهانه‌های آنکارا در خصوص اجرای توافق را رد می‌کند.

کد مطلب 4865435

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