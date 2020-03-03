به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پارک فناوری پردیس، دبیرخانه نهمین دوره نمایشگاه بینالمللی نوآوری و فناوری با هدف «حمایت از حضور نوآوران و فناوران برای حضور در اینوتکس ۲۰۲۰» و «ارائه دستاوردهای نواوران و فناوران به مخاطبان»، تخفیفهای ویژهای را در نظر گرفته است.
پنج گروه از شرکتکنندگان میتوانند از این امکان برخوردار شوند. «استارت اپهای محصول محور» به معنی استارت اپهایی که اقدام به ساخت یا ارتقای یک محصول فناورانه کردهاند و هدف آنها از حضور در اینوتکس، معرفی این محصول یا بازاریابی به منظور فروش بیشتر آن است.
«شرکتهای دارای فناوری جدید» به معنی شرکتهایی که میخواهند برای اولین بار از فناوری جدید خود در نمایشگاه اینوتکس رونمایی کنند. فناوریهای مد نظر آنها باید تاکنون به بازار عرضه نشده باشند و اولین بار در نمایشگاه اینوتکس معرفی شوند. محصولاتی که به عنوان نمونه یا پروتو تایپ هم ساخته شدهاند، درصورتی که دارای TRL بالای ۶ باشند، میتوانند از این حمایت بهرهمند شوند.
«ایرانیان غیر مقیم» به معنی استارت اپها یا شرکتهای نوپایی که مدیرعامل یا بنیان گذاران آن از ایرانیان مقیم خارج از کشور بوده و در لیست مرکز تعاملات بینالمللی علم و فناوری ریاست جمهوری ثبت شده باشند.
تمامی «پارک های فناوری» و «شتابدهندههای عضو مرکز شتابدهی نوآوری» میتوانند از این حمایت بهرهمند شوند.
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