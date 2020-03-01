بازی پینگ پُنگ موجب تسکین علائم پارکینسون می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محققان دانشگاه فوکویوکا ژاپن دریافتند بیماران مبتلا به پارکینسون که به مدت ۶ ماه و هفته‌ای یکبار در برنامه بازی تنیس روی میز شرکت کرده بودند شاهد بهبود علائم بیماری شأن بودند.

بازی پینگ‌پُنگ، ورزشی هوازی است که در جمعیت عمومی موجب بهبود هماهنگی چشم و دست، تندشدن عملکردهای غیرارادی، و تحریک مغز می‌شود.

این مطالعه شامل ۱۲ فرد با میانگین سنی ۷۳ سال بود که مبتلا به بیماری پارکینسون از حالت خفیف تا متوسط بودند. این افراد به طورمیانگین به مدت ۷ سال مبتلا به این بیماری تشخیص داده شده بودند. علائم پارکینسون این بیماران در طول این مدت ارزیابی شد.

محققان دریافتند بعد از شش ماه، شرکت کنندگان شاهد روند بهبود در گفتار، نوشتن با دست، لباس پوشیدن، بلند شدن از تخت و راه رفتن بودند.

«کن ایچی»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «با وجودیکه این مطالعه کوچک است، اما نتایج آن ترغیب کننده و امیدوارکننده است چراکه نشان می‌دهد پینگ‌پُنگ موجب بهبود برخی علائم بیماری پارکینسون می‌شود.»

محققان بر انجام مطالعات بیشتر به منظور تأیید این یافته‌ها تاکید دارند.