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۱۱ اسفند ۱۳۹۸، ۱۱:۳۳

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی:

درهای سازمان پژوهش وبرنامه‌ریزی آموزشی به روی اندیشمندان باز است

درهای سازمان پژوهش وبرنامه‌ریزی آموزشی به روی اندیشمندان باز است

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی اظهارکرد: درهای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به روی صاحبان اندیشه باز است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین علی ذوعلم، با بیان اینکه درهای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی به روی همه باز است، اظهار کرد: امروز از دانش‌آموز تا معلم، اصحاب رسانه و دارندگان تریبون، اساتید و نخبگان جامعه و حتی والدین خود را سهیم در امر تألیف و تولید محتوا می‌دانند و پیشنهاد می‌دهند، برای ما مطلب ارسال می‌کنند و یا در جلسات و برنامه‌های مختلف، در ملاقات‌ها و مراجعات هفتگی، طرح دیدگاه می‌کنند.

وی افزود: در این سازمان از منتقدین صاحب‌نظر که اساس انتقاد آنها مبتنی بر دلسوزی است، دعوت می‌شود چرا که ما همه این نکات و گفته‌ها را در جمع بندی کارمان مؤثر می‌دانیم و در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ می‌کنیم؛ و برای انجام رسالت و وظیفه سازمانی خویش از فضاسازی‌ها و جریان‌سازی‌های کاذب هراسی نداریم.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی خاطرنشان کرد: زمانی که از کسب دیدگاه صاحب‌نظران سخن می‌گوییم یعنی اینکه اگر حذفی صورت گرفته است منشأ آن یافته‌های تخصصی و مطالعات دقیق کارشناسی است؛ که همکاران بنده مفصّل توضیح داده‌اند.

ذوعلم با بیان اینکه بسیاری از تغییرات کتب درسی در دوره‌های قبلی بوده است، تصریح کرد: تا آنجا که بررسی موضوع بیانگر تسری نگاه کارشناسانه دارد، مورد حمایت و پذیرش است و اگر در جایی نیاز به مطالعه، تحقیق، بررسی، کسب نظر بیشتر از صاحب‌نظران مطرح باشد، با روی گشاده استقبال می‌کنیم.

کد مطلب 4866789

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