اجرای «زمستان/ داخلی/ خانه عروسک» به سال بعد موکول شد

پگاه طبسی‌نژاد کارگردان نمایش ««زمستان/ داخلی/ خانه عروسک» که در تماشاخانه ایرانشهر روی صحنه بود به خبرنگار مهر گفت: با توجه به تعطیلی مراکز فرهنگی و هنری به دلیل پیشگیری از انتقال ویروس کرونا نمایش ما نیز تعطیل شده است اما با توجه به اینکه این اثر نمایشی تفاوت‌هایی با نمایش‌های دیگر دارد و در آن تکنولوژی حرف اول را می‌زند، در این مدت ما مبلغ زیادی بابت اجاره تجهیزات و وسایل مورد نیاز پرداخت کردیم در حالی که تنها ۶ اجرا داشتیم بنابراین در صورت باز شدن سالن‌ها فعلا قادر نخواهیم بود که نمایش را به صحنه ببریم.

وی ادامه داد: اجرا نمایش به سال آینده موکول شده است که البته هنوز نمی دانیم که چه زمانی خواهد بود چون ابتدا باید با مدیریت تماشاخانه ایرانشهر در این زمینه صحبت کنیم و بعد از آن با بازیگران به هماهنگی برسیم چون ممکن است هر کدام از آن‌ها مشغله داشته باشند یا درگیر کار دیگری شوند. متاسفانه این تعطیلی اجباری خسارت مالی زیادی به ما وارد کرد و برای ادامه اجرا نیازمند یک حامی مالی هستیم.

این کارگردان و بازیگر تئاتر یادآور شد: مساله نگران‌کننده این است که برای سال آینده هم شرایط ثابتی وجود ندارد و ممکن است این وضعیت تا چند ماه ادامه داشته باشد و از طرف دیگر ترس مردم از ابتلا به بیماری هم وجود دارد که باعث می‌شود، ترجیح دهند در منزل بمانند تا به سالن‌های تئاتری پرجمعیت بیایند.

طبسی نژاد در پایان صحبت هایش درباره امکان لغو کامل اجرای نمایش گفت: امیدوارم با مساعدت اداره کل هنرهای نمایشی و تماشاخانه ایرانشهر این اتفاق نیفتد چون ما برای روی صحنه بردن این اثر نمایشی زحمت زیادی کشیدیم اما اگر شرایط همین‌طور پیش برود و از نظر مالی هم نتوانیم یک منبع مطمئن پیدا کنیم، ممکن است کار تعطیل شود.

در «زمستان/ داخلی/ خانه عروسک» مریم پالیزبان در نقش نورا هلمر، مجید آقاکریمی در نقش توروالد هلمر همسر نورا، سهیلا گلستانی در نقش کریستین لیند، وحید راد در نقش نیلز کروگشتاد، داریوش موفق در نقش دکتر رنک بازی داشتند.