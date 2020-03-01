به گزارش خبرنگار مهر، سروش احمدی در نشست «گانودرما و کرونا» که ظهر امروز در سازمان نظام پزشکی مشهد برگزار شد، با بیان اینکه این بیماری دو قسمت پیشگیری و درمان دارد، اظهار کرد: افراد تا جایی که می‌توانند نکات بهداشتی را رعایت کنند تا از انتقال بیماری به خود و دیگران جلوگیری کنند.

مدیر روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد با بیان اینکه بیمار به کسی گفته می‌شود که تست کرونای وی مثبت اعلام شده باشد، ادامه داد: کیت تشخیصی دست دولت است و هیچ بخش خصوصی امکان تست‌گیری را ندارد، از همین‌رو فقط یک مرجع برای اعلام آمار وجود دارد و ما مجرایی برای دست‌یابی به اطلاعات نداریم.

احمدی افزود: کیت‌های تشخیصی باید یا از خارج از کشور وارد شده و یا در داخل تولید شوند که در مشهد دو تیم انستیتو پاستور و جهاد دانشگاهی برای تولید این دستگاه تلاش خود را می‌کنند، با تولید آن مسلماً خدمات بهتری به بیماران ارائه خواهد شد.

همچنین بیتا میرزایی، دبیر کمیسیون روابط عمومی سازمان نظام پزشکی مشهد، ابراز کرد: ما در درمان بیماران ناظر تست نمی‌شویم و با شواهد سی تی اسکن ریوی و اپیدمی شدن بیماری درمان شروع می‌شود. جستجو در مورد آمار افراد مبتلا بیهوده است و آن چیزی که اهمیت دارد، درمان بیماران است.

وی ادامه داد: اطلاع مردم از آمار حق مسلم آنان است، اما نباید ذهن خود و دیگران را درگیر نتیجه تست و کیت کنیم، بلکه باید مردم موضوع را جدی بگیرند و استرس داشته باشند تا بتوانند برای سلامتی خود و دیگران حرکت کنند و از حضور در اجتماعات و بیرون از منزل جلوگیری کنند.