انهدام باند سارقان کیف قاپ در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کارآگاه احمد نجفی گفت: در اواسط بهمن ماه امسال با تماس تلفنی مرد جوانی به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ ماموران کلانتری ۱۰۴ عباس آباد در جریان وقوع سرقت گوشی تلفن همراه گران قیمت (ایفون ایکس) مال باخته در محدوده خیابان شهید بهشتی توسط دو موتورسوار قرار گرفتند.

وی افزود: پس از تحقیقات اولیه توسط ماموران کلانتری، پرونده تشکیل شده با دستور بازپرس شعبه ششم دادسرای ناحیه ۳۴ تهران برای رسیدگی تخصصی در اختیار کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی قرار گرفت.

این مقام انتظامی عنوان کرد: شاکی در توضیحاتش گفت در خیابان بهشتی در حال صحبت کردن با گوشی ام بودم که ناگهان دو موتور سوار به من نزدیک شده و در یک لحظه گوشی ام را قاپیدند. بلافاصله به همراه شهروندی موتورسواران را دنبال کردیم ولی ترک نشین موتورسیکلت من را با سلاح سرد تهدید کرده و سریعاً از محل گریختند.

سرهنگ نجفی با اشاره به اینکه در تحقیقات میدانی و به شواهد تصویری از چهره هر دو موتورسوار، گفت: تحقیقات پلیسی مبنی بر شناسایی هویت و مخفیگاه متهمان ادامه داشت تا اینکه کارآگاهان در پرونده دیگری در بیستم بهمن ماه موفق به دستگیری یک سارق سابقه دار به نام " بهنام " ۳۰ ساله در محدوده خیابان ۱۷ شهریور شدند که در بازرسی از مخفیگاه وی یک دستگاه گوشی تلفن همراه ایفون ایکس کشف و به اداره هجدهم منتقل شد.

نجفی تصریح کرد: در بررسی سوابق بهنام مشخص شد وی دارای سوابق متعدد در زمینه‌های سرقت و توزیع مواد مخدر است.

وی بیان داشت: وی در تحقیقات پلیسی ضمن اعتراف به موبایل قاپی در خصوص گوشی آیفون کشف شده از مخفیگاهش اظهار داشت، حدود ۴ ماه است که من با همکاری دو تن از همدستانم که موتورسوار هستند سوژه‌ها را انتخاب و من به عنوان اسکوریت همدستانم را همراهی می‌کردم. زمانی که موتورسواران گوشی را از مال باخته سرقت می‌کردند به همراه مال باخته همدستانم را دنبال و سعی می‌کردم موتورسواران از محل فرار کنند.

معاون مبارزه با جرایم سرقت‌های خاص پلیس آگاهی تهران بزرگ افزود: در ادامه تحقیقات پلیسی و محرز شدن چهره به دست آمده از سارقان همدستان بهنام و مخفیگاه متهمان شناسایی شد. با هماهنگی‌های قضائی، کارآگاهان موفق شدند در بیست و سوم بهمن ماه در دو عملیات مستقل در محدوده‌های خیابان ری و ۱۷ شهریور هر دو سارق را دستگیر و موتورسیکلت مورد استفاده در صحنه سرقت نیز از مخفیگاه آنان کشف و به اداره هجدهم انتقال یافت.

وی با اشاره به اینکه متهمان به ۵۰ فقره سرقت با همکاری یکدیگر اعتراف کردند، تصریح کرد: تا کنون ۴۰ تن از مال باختگان شناسایی و هر ۳ سارق با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده برای انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار کارآگاهان اداره هجدهم پلیس آگاهی قرار دارند.