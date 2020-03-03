دومین آزمون آزمایشی الکترونیک دکتری پزشکی فروردین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به برگزاری آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پزشکی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ به شیوه الکترونیک و به منظور آشنایی داوطلبان با نرم افزار آزمون، دومین آزمون آزمایشی الکترونیک در فروردین ماه ۹۹ برگزار می شود.

داوطلبان می توانند از طریق سایت epmp.ir و از هر سیستم تحت ویندوز به نرم افزار آزمون آزمایشی الکترونیک دسترسی پیدا کنند.

داوطلبان می توانند از منزل، دانشگاه، کافی نت و ... با استفاده از رایانه (یا لپ تاپ) به نرم افزار آزمون دسترسی داشته باشند.

بازه زمانی مجاز برای ورود به سامانه از ساعت ۱۷ روز ۱۵ فروردین ۹۹ تا ساعت ۲۴ روز ۱۶ فروردین ۹۹ است.

شماره ملی هر داوطلب (صرفاً کد ملی ثبت شده در فرم ثبت نام) به عنوان نام کاربری و رمز عبور در سامانه آزمون خواهد بود.

به منظور شبیه سازی محیط آزمون، برای آزمون آزمایشی مدت زمان در نظر گرفته شده است که به محض ورود داوطلب به محیط نرم افزار فعال خواهد شد. لذا داوطلبان در زمان استفاده از نرم افزار به این نکته توجه داشته باشند. (۱۵ دقیقه برای بخش تخصصی و ۳۰ دقیقه برای بخش استعداد تحصیلی)

آزمون هر داوطلب دارای دو بخش تخصصی و استعداد تحصیلی است که دارای مدت زمان مجزا از یکدیگر هستند و زمان هیچ کدام قابل تخصیص به دیگری نیست. داوطلبان توجه داشته باشند که در آزمون اصلی نیز به همین شکل خواهد بود.

داوطلب مجاز است با هر یک از دو بخش آزمون (تخصصی یا استعداد تحصیلی) که بخواهد آزمون خود را آغاز کند و پس از پایان زمان هر بخش، داوطلب بخش دیگر آزمون را شروع می کند.

شرکت در آزمون های آزمایشی اجباری نیست و نتایج آن در هیچ مرحله ای از آزمون اصلی تأثیرگذار نخواهد بود.

به گزارش مهر، آزمون دکتری تخصصی و پژوهشی (Ph.D) رشته های علوم پایه پزشکی، بهداشت، داروسازی و دندانپزشکی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ در روزهای ۲۱، ۲۲ و ۲۳ خردادماه ۱۳۹۹ برگزار می شود.