فیلم بعدی آنتونیو باندراس معلوم شد/ در جستجوی گنج

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، آنتونیو باندراس که با بازی در جدیدترین فیلمش «درد و افتخار» نامزدی اسکار را کسب کرد، به تام هالند و مارک والبرگ در فیلم «آنچارتد» پیوست.

در «آنچارتد» که محصولی از استودیوی سونی و اقتباسی سینمایی از یک بازی پرطرفدار به همین نام است، سوفیا الی بازیگر سریال «ماجراجویی‌های هراس‌انگیز سابرینا» و تاتی گابریل نیز حضور خواهند داشت.

روبن فلایشر کارگردان «ونوم» قرار است کارگردانی این فیلم را انجام دهد. در ماه ژانویه گفته شد وی به عنوان کارگردان جدید این فیلم انتخاب شده و قرارداد آن را امضا کرده است.

ساخت این پروژه از مدت‌ها پیش مد نظر بوده و ماجرای آن درباره «نیتان درک» جوینده گنج است که به سراسر دنیا سفر می‌کند تا اسرار تاریخی را کشف کند.

روشن نیست باندراس، الی و گابریل در نقش چه شخصیت‌هایی بازی خواهند کرد.

آرت مارکوم و مت هالووی جدیدترین فیلمنامه این فیلم را نوشته‌اند و فیلم قرار است ۵ مارس ۲۰۲۱ راهی سینماها شود.

باندراس که برای ایفای نقش در جدیدترین فیلمش «درد و افتخار» به کارگردانی پدرو آلمادوار با تمجیدهای زیادی روبه‌رو شد اخیراً بازیگر «لباسشویی» استیون سودربرگ هم بوده و در فیلم «شوالیه فنجان‌ها» ساخته ترنس مالیک نیز نقش آفرینی کرده است.

وی از سابقه طولانی همکاری با سونی پیکچرز برخوردار است و در فیلم‌هایی چون «دسپرادو»، «روزی روزگاری در مکزیک»، «ماسک زورو» و «افسانه زورو» با این کمپانی همکاری کرده است.

باندراس نخستین تجربه کارگردانی اش را با فیلم «دیوانه در آلاباما» برای همین استودیو ثبت کرد. او به زودی در دنباله «بادیگارد همسر آدمکش» در کنار رایان رینولدز و ساموئل ال. جکسون بازی می‌کند. وی اکنون در حال بازی در فیلم اسپانیایی «رقابت رسمی» در کنار پنه‌لوپه کروز است.

بازی «آنچارتد: اقبال دریک» سال ۲۰۰۷ منتشر شد. این مجموعه شامل چهار قسمت اصلی است که با «آنچارتد ۲: درمیان دزدان»، «آنچارتد ۳: فریب دریک» ادامه یافت و شماره چهارم آن با نام «آنچارتد ۴: عاقبت یک دزد» در سال ۲۰۱۶ به بازار آمد. تاکنون ۴۱ میلیون نسخه از این مجموعه به فروش رفته است.