هشدار نارنجی هواشناسی سیستان و بلوچستان با تشدید وزش بادهای ۱۲۰ روزه

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: از جمعه ۳۰ مرداد تا بعدازظهر دوشنبه ۲ شهریور، در شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز، وزش باد شدید تا خیلی شدید، خیزش گردوخاک و در برخی ساعات طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان افرود: همچنین در محورهای ارتباطی زاهدان-زابل، زاهدان-نهبندان و زاهدان-بم، خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی مورد انتظار است. در این مدت، کاهش دما نیز به‌ویژه در نیمه شمالی استان رخ خواهد داد و در زاهدان و مناطق مرکزی و جنوبی استان، علاوه بر افزایش غلظت غبار، وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: با اشاره به مخاطرات این سامانه، توصیه کرد: شهروندان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت تردد، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، نکات ایمنی را مدنظر قرار دهند. همچنین نسبت به استحکام‌بخشی پوشش گلخانه‌ها، سقف‌های موقت و بنرهای تبلیغاتی اقدام کرده و برای کاهش خسارات احتمالی در بخش کشاورزی، تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.