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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۰

هشدار نارنجی هواشناسی سیستان و بلوچستان با تشدید وزش بادهای ۱۲۰ روزه

هشدار نارنجی هواشناسی سیستان و بلوچستان با تشدید وزش بادهای ۱۲۰ روزه

زاهدان- مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان اعلام کرد: از جمعه تا بعدازظهر دوشنبه هفته آتی در مناطق شمالی استان وزش باد شدید، خیزش همراه با طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حیدری ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: از جمعه ۳۰ مرداد تا بعدازظهر دوشنبه ۲ شهریور، در شهرستان‌های زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز، وزش باد شدید تا خیلی شدید، خیزش گردوخاک و در برخی ساعات طوفان گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان افرود: همچنین در محورهای ارتباطی زاهدان-زابل، زاهدان-نهبندان و زاهدان-بم، خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی مورد انتظار است. در این مدت، کاهش دما نیز به‌ویژه در نیمه شمالی استان رخ خواهد داد و در زاهدان و مناطق مرکزی و جنوبی استان، علاوه بر افزایش غلظت غبار، وزش باد نسبتاً شدید و گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: با اشاره به مخاطرات این سامانه، توصیه کرد: شهروندان از سفرهای غیرضروری خودداری کنند و در صورت ضرورت تردد، ضمن رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی، نکات ایمنی را مدنظر قرار دهند. همچنین نسبت به استحکام‌بخشی پوشش گلخانه‌ها، سقف‌های موقت و بنرهای تبلیغاتی اقدام کرده و برای کاهش خسارات احتمالی در بخش کشاورزی، تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

کد مطلب 6921398

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