به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق افراسیابی، مدیرعامل انجمن سواد رسانهای ایران، در احکامی جداگانه چهار مسئول جدید این انجمن را منصوب کرد.
بر اساس این احکام، مهران دهنمکی به عنوان معاون امور تولید و انتشار محتوای انجمن سواد رسانهای ایران، آسیه یازرلو به عنوان معاون اجرایی انجمن، حانیهسادات آجودانی به عنوان مدیر روابط عمومی انجمن و دکتر علیرضا خرازی به عنوان مدیر آموزش انجمن منصوب شدند.
بر همین اساس، انتصاب معاون امور تولید و انتشار محتوا با هدف توسعه تولیدات محتوایی و گسترش دامنه انتشار فعالیتهای محتوایی انجمن، مدیر آموزش با هدف توسعه و ساماندهی فعالیتهای آموزشی، انتصاب معاون اجرایی در راستای تقویت و انسجام امور اجرایی و انتصاب مدیر روابط عمومی با رویکرد تقویت ارتباطات رسانهای و توسعه تعامل انجمن با رسانهها و فعالان حوزه سواد رسانهای صورت گرفته است.
محمدصادق افراسیابی، مدیرعامل انجمن سواد رسانهای ایران، در احکام صادرشده برای مسئولان جدید، بر بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، استفاده از توانمندی اعضا و فعالان حوزه سواد رسانهای و تلاش برای تحقق اهداف و مأموریتهای انجمن تأکید کرده است.
انجمن سواد رسانهای ایران از جمله مجموعههای تخصصی فعال در حوزه ارتقای دانش و مهارتهای سواد رسانهای است و در دوره جدید، توسعه فعالیتهای اجرایی، آموزشی، رسانهای و محتوایی را در دستور کار قرار داده است.
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