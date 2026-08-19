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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

تمهیدات ویژه پلیس راهور تهران برای کنکور سراسری

تمهیدات ویژه پلیس راهور تهران برای کنکور سراسری

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از استقرار نیروهای پلیس در معابر منتهی به حوزه‌های برگزاری کنکور در روزهای ۲۹ و ۳۰ مرداد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ، در خصوص اجرای تمهیدات ویژه برگزاری کنکور سراسری اعلام کرد: همکاران بنده در پلیس راهور تهران بزرگ از روز پنج شنبه بیست و نهم مرداد ماه همچنین روز جمعه مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ در معابر پیرامونی منتهی به محل‌های برگزاری کنکور سراسری برای تسهیل در آمد و شد و ایجاد ایمنی در تردد برای داوطلبان کنکور تا پایان آزمون، حضوری فعال دارند.

سردار موسوی پور توصیه کرد: داوطلبان در روز آزمون نیز بهتر است حداقل یک ساعت زودتر از منزل خارج شوند تا در صورت افزایش حجم ترافیک، کندی عبور و مرور یا بروز حوادث و اتفاقات پیش‌بینی‌ نشده در مسیر، فرصت کافی برای رسیدن به‌موقع به حوزه امتحانی را داشته باشند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ از داوطلبان کنکور درخواست کرد: در صورت امکان از وسایل حمل‌ونقل عمومی «اتوبوس، تاکسی و مترو» استفاده نمایند و یا در صورت استفاده از خودرو شخصی از توقف‌های غیرمجاز به‌ویژه توقف در مقابل درب منازل، توقف دوبله و حریم تقاطع ها در اطراف حوزه‌های امتحانی اجتناب کنند.

سردار موسوی پور به خانواده ها نیز خاطر نشان کرد: پس از رساندن فرزندان خود به محل برگزاری آزمون از تجمع در مقابل درب حوزه‌های امتحانی خودداری کرده و بلافاصله محل مورد نظر را ترک نمایند تا مانع از ایجاد حجم ترافیک ساکن و سد معبر شوند.

وی در ادامه افزود: از رانندگان عزیز خواهشمندیم ضمن همکاری و تعامل با عوامل پلیس راهور در محدوده حوزه‌های برگزاری آزمون با رعایت کامل قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سرعت مطمئنه را رعایت کرده و از هرگونه ایجاد آلودگی صوتی و رفتارهای ترافیکی پرخطر پرهیز کنند تا با حفظ نظم و آرامش، شرایط مناسب برای داوطلبان گرامی فراهم شود.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در خاتمه به موتورسیکلت سواران نیز توصیه کرد: مانند همیشه از موتور سواران و ترک نشینان این وسیله نقلیه تقاضا داریم با استفاده از کلاه ایمنی «کلاه زندگی» و رعایت کلیه قوانین ‌و مقررات راهنمایی و رانندگی همچنین سرعت مجاز در معابر پیرامونی و منتهی به برگزاری آزمون سراسری تردد کنند.

کد مطلب 6921403
مهسا حيدری توچائی

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