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۲۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۸

دستگیری سارق حرفه ای باتری های خودرو در تبریز

دستگیری سارق حرفه ای باتری های خودرو در تبریز

تبریز- فرمانده انتظامی تبریز از دستگیری سارق سابقه دار باتری خودرو و کشف اموال مسروقه پس از شناسایی و دستگیری مالخر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز چهارشنبه درتشریح این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت از داخل خودرو در حوزه استحفاظی کلانتری ۲۵ کندرود ، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران این کلانتری قرار گرفت.

فرمانده انتظامی ادامه داد: ماموارن با اشراف اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی سارق سابقه دار را در این رابطه شناسایی و وی را در یک خودرو سواری پژو که قصد فرار داشت را با شگردهای خاص پلیسی دستگیر کردند.

وی افزود: در بازجویی های فنی و تخصصی اولیه پلیسی، متهم به ۱۰ فقره سرقت باتری خودرو اعتراف نموده و در ادامه بازجویی مالخر شناسایی و دستگیر گردید که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

کد مطلب 6921306

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