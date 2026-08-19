دستگیری سارق حرفه ای باتری های خودرو در تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد نعمتی روز چهارشنبه درتشریح این خبر گفت: در پی وقوع یک فقره سرقت از داخل خودرو در حوزه استحفاظی کلانتری ۲۵ کندرود ، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران این کلانتری قرار گرفت.

فرمانده انتظامی ادامه داد: ماموارن با اشراف اطلاعاتی و تحقیقات پلیسی سارق سابقه دار را در این رابطه شناسایی و وی را در یک خودرو سواری پژو که قصد فرار داشت را با شگردهای خاص پلیسی دستگیر کردند.

وی افزود: در بازجویی های فنی و تخصصی اولیه پلیسی، متهم به ۱۰ فقره سرقت باتری خودرو اعتراف نموده و در ادامه بازجویی مالخر شناسایی و دستگیر گردید که با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.