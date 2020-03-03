قارداشی: به موافقت فدراسیون جهانی برای حفظ امتیاز امیدواریم

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون تنیس روی میز ایران دو روز پیش در نامه‌ای به فدراسیون جهانی این رشته، متقاضی حفظ امتیازات ۲۰۱۹ بازیکنان ایران و عدم کسر آنها تا زمان مشخص شدن وضعیت سهمیه‌های المپیک شد. این در حالی است که ITTF هر سال در یک مقطع زمانی مشخص، اقدام به حذف امتیاز رنکینگ پینگ‌پنگ‌بازان و محاسبه دوباره آنها بر اساس حضور در مسابقات مصوب خود می‌کند.

با چنین شرایطی، این پرسش مطرح است که «امکان دارد فدراسیون جهانی تنیس روی میز ایران با در نظر گرفتن شرایط استثنایی موجود با درخواست ایران موافقت کند؟»

مهرداد علی‌قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن پاسخ به این سؤال، در مورد چرایی موضوع مطرح شده و پیگیری‌های لازم برای آن توضیح داد.

وی گفت: مسئله کرونا و شیوع آن در ایران برای تنیس روی میز مشکل‌ساز شد به دلیل این موضوع، بازیکنانمان فرصت حضور در تور جهانی قطر و عمان را از دست دادند چرا که درواقع برگزارکنندگان این دو رویداد، اجازه حضور عادی در رقابت‌ها را به ایران ندادند.

رئیس فدراسیون تنیس روی میز ادامه داد: این در حالی است که ایران تمام اقدامات لازم برای رزرو هتل، بلیت و حتی نام‌نویسی را انجام داده بود اما به دلیل شیوع کرونا در ایران، برگزارکنندگان تور جهانی قطر و عمان، از ما خواسته بودند بازیکنانمان را ۱۴ روز در قرنطینه نگهداری کنیم. با چنین شرایطی، عملاً آنها به مسابقات نمی‌رسیدند. این موضوعی بود که آن را برای فدراسیون جهانی به طور کامل، تشریح و بر اساس آن، درخواست خود را نیز اعلام کردیم.

‌قارداشی ضمن تأکید بر اینکه کسر نشدن امتیاز بازیکنان در رنکینگ جهانی، درخواست ایران از مسئولان جهانی بوده است، افزود: این درخواست را به دلیل عدم ایجاد لطمه به موقعیت المپیکی بازیکنان مطرح کرده به همین دلیل خواسته‌ایم فعلاً امتیاز بازیکنان کسر نشود. زمانی به انجام این کار اقدام شود که وضعیت سهمیه‌های المپیک مشخص شده باشد.

وی تصریح کرد: برای المپیک ۲۰۲۰ توکیو، شیوه توزیع سهمیه‌ها تغییر کرده است؛ برخی از این سهمیه‌ها از طریق رنکینگ جهانی مشخص خواهد شد. از میان بازیکنان ایران، نوشاد عالمیان شانس خوبی برای نتیجه‌گیری از این روش دارد البته این مسئله به وضعیت امتیازی آنها ارتباط مستقیم دارد. این در حالی است که از دست رفتن فرصت حضور در تور جهانی قطر و عمان، عملاً بازیکنان ایران را به لحاظ امتیازی از رقیبانشان در رنکینگ جهانی عقب می‌اندازد بخصوص که طبق روال عادی در یک مقطع زمانی مشخص، امتیازات بازیکنان از حضور در رویدادهای گذشته، حذف و امتیاز رویدادهای جدید جایگزین می‌شود.

«چقدر احتمال دارد که فدراسیون جهانی به درخواست ایران پاسخ مثبت دهد؟»، رئیس فدراسیون تنیس روی میز در پاسخ به این پرسش گفت: این اتفاق تابحال رخ نداده است اما از طرفی مسئولان جهانی، خود در جریان معضلات کرونا هستند و به همین دلیل مسابقات قهرمانی جهان را برای مدت چهار ماه به تعویق انداختند. آنها می‌دانند که ما هیچ کوتاهی برای حضور در مسابقات نداشته‌ایم اما بنا به شرایط، فرصت حضور در آن را از دست دادیم.

قارداشی تأکید کرد: شخصاً به نتیجه‌گیری از درخواست مطرح شده، امید زیادی دارم. اگرچه شاید مواردی باشد که من در جریان نباشم اما رئیس و دبیر فدراسیون جهانی به اجرای آن تأکید زیادی داشته باشند اما در مجموع از اینکه درخواستمان مورد موافقت قرار بگیرد، ناامید نیستیم.

وی در پاسخ به این پرسش که «در صورت عدم موافقت با درخواست ایران، مسیر کسب سهمیه المپیک تنیس روی میز چگونه دنبال خواهد شد؟» گفت: در صورتی که با درخواست ما موافقت نشود، تمام تمرکز خود را بر روی مسابقات تایلند خواهیم داشت تا بتوانیم در بخش آسیای میانه صاحب سهمیه شویم. در هر صورت، پاسخ فدراسیون جهانی برای ما ملاک خواهد بود.