شماره‌ ۲۴۵ ماهنامه‌ «نمایش» روی پیشخوان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابطعمومی ادارهکل هنرهای نمایشی، در بخش نگاه ویژه جدیدترین شماره ماهنامه «نمایش» به «مطالعات اجرا» پرداخته شده و مقالههای «زیباییشناسی اجراهای بیرونی با رویکرد مطالعات اجرا» از ابراهیم ابراهیمی و امید خاکپور و «ریچارد شکنر و نظریه اجرا/ نگاهی به چگالی هپنینگ در مطالعات اجرا» از معین محبعلیان و گلناز اصلدینی در همین مورد تألیف شده است.
مقالات «قدرت دگرگونساز اجرا» از اریکا فیشر لیشته، «مطالعات پرفورمنس جریان شناوری از تئاتر؛ ریچارد شکنر و ظهور یک زمینه بینارشتهای» از فابریزو دریو، «تئاتر، مطالعات اجرا و عکاسی، تاریخ آلایش پایدار» از کارل ونهیزبروک و «هر متن یک اجراست (پیشاتاریخی از فلسفه اجرا)» از دیوید کورنهابر نیز در راستای نگاه ویژه شماره ۲۴۵ ماهنامه «نمایش» ترجمه و منتشر شده است.
در گفتگوی این بخش، مصاحبه با اسماعیل شفیعی با عنوان «ماهیت، نقطه اتکایی برای ادامه مطالعه» را میتوان خواند.
نقد نمایشهای «حیاط خانه حشمتخانم» از عبدالرضا فریدزاده، «ملکوت» از شهرام خرازیها، «فرانکنشتاین» از هومن نجفیان، «سقوط در کوه مورگان» از مسعود مساحی و «آقای اشمیت کیه؟» از رضا آشفته در بخش نقد تئاتر این شماره درج شده است و همچنین مخاطبان میتوانند مقاله «سلطان سیاه نمایش ایرانی حکمران دلها بود» را به قلم پیمان شیخی در این بخش بخوانند.
نکوداشت این شماره به علیرضا زارعی میپردازد که یادداشتی از علی عبداللهی درباره او به چاپ رسیده و گفتگوی کاظم ایمانطلب با زارعی تحت عنوان «مرواریدی در این خشکزار کویر...» به همراه یک یادداشت در این بخش قابل خواندن است.
شماره ۲۴۵ «ماهنامه نمایش» ویژه بهمن ۱۳۹۸ به مدیرمسئولی شهرام کرمی و سردبیری نصرالله قادری در ۱۵۲ صفحه و با بهای ۱۰ هزار تومان برای عموم علاقهمندان حوزه تئاتر زیر نظرِ دفتر پژوهش و انتشارات نمایش ادارهکل هنرهای نمایشی چاپ و توزیع شده است.
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