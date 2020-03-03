به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آیت الله سید جعفر سیدان، این عالم دینی روز گذشته در دیدار جمعی از مدیران آستان قدس رضوی با اشاره به شیوع ویروس کرونا در کشور، گفت: در این خصوص دو نکته حائز اهمیت وجود دارد، که مردم باید به طور جد رعایت کنند.

وی ادامه داد: نکته اول، رعایت بهداشت و دستورات پزشکی است و هر آن چه متخصصان این امر بر آن تأکید دارند. این امر تا جایی اهمیت دارد که حتی عمل به دستورات متخصص موثق این بیماری حتی اگر کافر هم باشد لازم است.

این عالم دینی به مسئولان آستان قدس تأکید کرد: در درجه اول باید به مردم در خصوص پیشگیری از این بیماری هشدار داد و مردم را تشویق و تحریص کرد تا مسائل بهداشتی را رعایت کنند.

وی با اشاره به دستورات اسلام مبنی بر رعایت بهداشت افزود: تأکید دین اسلام بر رعایت بهداشت فردی و میزان احادیث و روایات در این خصوص شگفت انگیز است. احکام اسلامی از جمله غسل و وضو نیز ریشه‌اش همین رعایت بهداشت است، لذا همه باید بهداشت فردی را در همه شرایط رعایت کنند، علی الخصوص در شرایط استثنایی که در آن حضور داریم، رعایت بهداشت در همه مکان‌ها خصوصاً در اماکن مقدسه، یک عمل عقلانی و دینی است.

آیت الله سیدان در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: نکته دومی که همه باید بدانند و به اندازه نکته اول اهمیت دارد، بحث دعا و نیایش است. خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «قُلْ ما یَعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّی لَوْ لا دُعاؤُکُمْ / بگو: اگر دعایتان نباشد پروردگارم به شما ارج و منزلتی ننهد.» در روایتی دیگر از امام صادق (ع) پرسیدند: قرائت قرآن مهمتر است یا دعا کردن و ایشان پاسخ دادند: «دعا کردن» و سپس به همین آیه سوره فرقان استناد کردند.

وی با اشاره به آیه «وَمَآ أَرْسَلْنَا فِی قَرْیَةٍ مِّن نَّبِیٍّ إِلَّآ أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِالْبَأْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ لَعَلَّهُمْ یَضَّرَّعُونَ‏ / هیچ پیامبری را در هیچ آبادی نفرستادیم، مگر آن که مردم آنجا را گرفتار سختی‌ها و بلاها ساختیم، تا شاید به زاری (وتوبه) درآیند.» تصریح کرد: بعضی از این ابتلائات به خاطر این است که مردم به درگاه خداوند تضرع کنند، چون صلاح مردم در تضرع است. عقل، نقل و تجربه نشان می‌دهد که دعا در این موقعیت اهمیت بالایی دارد.

این عالم دینی افزود: خداوند سنت‌هایی دارد که گاهاً این سنت‌ها را با معجزه می‌شکند و ما چون نمی‌دانیم که مشیت الهی چیست باید به تکلیف‌مان عمل کنیم. در خصوص این ویروس هم نمی‌دانیم خداوند اراده معجزه کرده و یا نه، لذا تکلیف داریم طبق دستورات پزشکان عمل نمائیم، لذا در این شرایط تکلیف رعایت بهداشت و تضرع به درگاه الهی است.

ایشان با تائید اقدامات بهداشتی انجام شده در خصوص مبارزه با ویروس کرونا در حرم مطهر گفت: بنده در جواب کسی که اقدامات بهداشتی در این شرایط را ناخوشایند می‌دانست، گفتم، این برنامه‌ها عین ادب به اهل بیت (علیهم السلام) و احترام به زائران ایشان است.

در ابتدای این دیدار که با حضور جمعی از مدیران آستان قدس رضوی انجام گرفت، گزارشی از اقدامات این آستان مقدس در خصوص جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ارائه شد.