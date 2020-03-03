به گزارش خبرنگار مهر، این روزها به دلیل اپیدمی ویروس کرونا بسیاری از اجتماعات از جمله نمازهای جمعه و مراسم اعتکاف به توصیه وزارت بهداشت تعطیل شده است. هیأت‌های مذهبی نیز برای پیشگیری از شیوع بیشتر این بیماری مجالس خود را تعطیل کرده اند.

غلامرضا سازگار، شاعر و مداح پیشکسوت اهل بیت (ع) در پی تعطیل شدن جلسات هیأت‌ها بر اثر شیوع ویروس کرونا با صدور پیامی خطاب به مداحان اهل بیت (ع) بر تشکیل مجالس روضه خانگی تأکید کرد تا یاد و ذکر اباعبدالله الحسین (ع) قطع نشود.

اما ایده دیگری که برخی از هیأت‌های مذهبی این روزها دنبال می‌کنند، استفاده از بستر فضای مجازی برای برگزاری مجالس اهل بیت (ع) است. به عنوان مثال هیأت ثارالله زنجان اعلام کرده است جهت حفظ سلامتی آحاد ملت مؤمن و متدین، مراسم هیأت را به صورت مجازی برگزار می‌کند و مراسم مناجات‌خوانی در لیالی پربرکت ماه رجب از دوشنبه ۱۲ اسفندماه به مدت چهار شب و با مداحی مهدی رسولی، مداح اهل بیت (ع) به صورت مجازی و پخش زنده از صفحه رسمی اینستاگرام هیأت به این نشانی برگزار می‌شود.

میثم مطیعی نیز در کانال رسمی خود از برگزاری مراسم قرائت دعای توسل به نیت رفع بلایا توسط هیأت میثاق با شهدا به صورت مجازی خبر داده است.

این مراسم مجازی امروز سه شنبه ۱۳ اسفندماه از ساعت ۲۱ به صورت پخش زنده در اینستاگرام این مداح اهل بیت به این آدرس برگزار خواهد شد.

اینستاگرام هیأت میثاق با شهدا به این آدرس نیز میزبان متوسلین به اهل بیت (ع) خواهد بود.



هیأت فداییان حضرت زهرا (س) نیز با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرده است امروز ۱۳ اسفندماه از ساعت ۱۹:۳۰ تنها به‌صورت محدود برای خادمان هیأت بانوای محمدحسین طاهری، مداح اهل بیت (ع) برگزار خواهد شد و برای عموم نیز به‌صورت زنده در صفحه اینستاگرام هیأت با این نشانی پخش خواهد شد.

جشن میلاد امام جواد (ع) و باب‌الحوائج حضرت علی‌اصغر (ع) نیز در قالب حسینیه مجازی از سوی هیأت عبدالله‌بن‌الحسن (ع) با نوای حنیف طاهری فردا ۱۴ اسفندماه برگزار می‌شود. این مراسم فردا چهارشنبه ۱۴ اسفندماه از ساعت ۲۰ برگزار می‌شود و از طریق صفحه اینستاگرام هیأت به این نشانی و صفحه حنیف طاهری مداح اهل بیت (ع) پخش زنده خواهد شد.

همچنین به دلیل لغو مراسم معنوی اعتکاف رجبیه امسال در اماکن مذهبی و مساجد کشور، ستاد مرکزی اعتکاف پویشی با عنوان «سه روز عبادت در منزل» به نیت تعجیل در ظهور امام زمان (عج) را به راه انداخته است و از شرکت‌کنندگان در این پویش مقدس دعوت نموده است در ایام‌البیض یعنی ۱۳ تا ۱۵ ماه رجب‌المرجب را در خانه خود با گرفتن روزه، انجام اعمال و ادعیه ایام‌البیض و استغفار دسته جمعی و همچنین انجام اعمال ام‌داوود در روز سوم یعنی ۱۵ ماه رجب را به خلوت با پرودگار متعال می‌پردازند.

پویش «خانه‌های فاطمی» نیز به دعوت آستان حضرت معصومه (س) به نیت آرامش جامعه، رفع بلا و سلامتی بیماران خصوصاً در شرایط ویژه کنونی جامعه پیشنهاد قرائت حدیث شریف کساء به صورت خانوادگی در منازل را پیشنهاد نموده است.