نقی تقوایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به وضعیت شیوع کرونا، فعالیت تیم‌های سیار انتقال خون لغو شده همچنین مراجعات مردم برای اهدای خون به مرکز انتقال خون کاهش یافته است که این امر سبب کاهش ذخایر خونی شده است.

وی بیان کرد: نیاز به همراهی و همکاری شهروندان در زمینه اهدای خون وجود تا با کمبود خون مواجه نشویم و بتوانیم نیاز بیمارستان‌ها را تأمین کنیم.

تقوایی از همه اهداکنندگانی که همواره سبب شدند تا مرکز انتقال خون استان یزد همواره برای تأمین خون مورد نیاز استان‌ها و حتی سایر استان‌های کشور سربلند باشد، دعوت کرد تا در این شرایط خاص مشارکت بیشتری برای اهدای خون داشته باشند.

مدیرکل انتقال خون استان یزد خاطرنشان کرد: تمام تجهیزات انتقال خون استریل است و نکات و توصیه‌های بهداشتی به طور کامل رعایت می‌شود از این‌رو مراجعه کنندگان نگرانی از بابت شیوع کرونا نداشته باشند.

وی عنوان کرد: اهداکنندگان می‌توانند هر روز از ساعت ۷:۳۰ تا ۱۹ به مرکز میدان ابوذر مراجعه کنند و مراکز اردکان، میبد و آزادشهر نیز هر روز از ساعت هشت صبح تا ۱۳:۳۰ آماده خون گیری از اهداکنندگان است.

تقوایی یادآور شد: مرکز انتقال خون استان یزد در ایام تعطیلات نوروز نیز روزهای ۲۹ اسفند، سوم، چهارم و دوازدهم فروردین از ساعت هشت صبح تا یک بعدازظهر در میدان ابوذر و در روز چهارم و دوازدهم فروردین نیز در مرکز اردکان دایر است و در سایر روزهای غیرتعطیل نوروز نیز فعالیت در این مراکز روند روزهای عادی را دارد.