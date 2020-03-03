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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۶:۵۴

امشب از تلویزیون؛

ادبیات طنز با حضور داوود امیریان بررسی می‌شود

ادبیات طنز با حضور داوود امیریان بررسی می‌شود

برنامه تلویزیونی «شب روایت» امشب با موضوع ادبیات طنز و گفتگو با داوود امیریان از آنتن شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، سی‌امین قسمت از برنامه تلویزیونی شب روایت امشب سه‌شنبه ۱۳ اسفند از شبکه چهار سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش می‌شود.

این‌برنامه با محوریت بررسی ادبیات طنز به گفتگوی محمد مهدی شیخ‌صراف به‌عنوان مجری با داوود امیریان به‌عنوان مهمان اختصاص دارد و در ادامه آن، بخش «سرنوشت» با محوریت بیماری کرونا پخش می‌شود.

بخش دیگر این‌برنامه، «لذت متن» است که با محوریت خوانش کتاب «تاج التراجم» اثر ابوالمظفر اسفراینی توسط علیرضا مختارپور دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور اجرا می‌شود.

آیتم ویژه زندگی و کارنامه مرحوم سیدهادی خسروشاهی از دیگر بخش‌های این برنامه است.

این‌برنامه امشب سه‌شنبه ۱۳ اسفند از ساعت ۲۳ از آنتن شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

کد مطلب 4869270

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