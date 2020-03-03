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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۱۸:۵۲

کشته و زخمی شدن دهها نظامی ترکیه در حملات ارتش سوریه در ادلب

کشته و زخمی شدن دهها نظامی ترکیه در حملات ارتش سوریه در ادلب

منابع وابسته به مخالفان سوری از کشته و زخمی شدن دهها نظامی ترکیه در حملات ارتش سوریه به آنها در استان ادلب خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، گروه موسوم به دیده بان حقوق بشر سوری که مقر آن در لندن قرار دارد، اعلام کرد که دهها نظامی ترکیه در حملات ارتش سوریه کشته و زخمی شده اند.

بر اساس این گزارش؛ در حملات سنگین موشکی ارتش سوریه و متحدانش به مواضع نظامیان ترکیه در اطراف ترنبه در غرب سراقب و المسطومه در استان ادلب، دهها نظامی ترکیه کشته و زخمی شده اند.

بالگردهای ترکیه در حال انتقال اجساد و زخمی شدگان به داخل اراضی ترکیه هستند.

همزمان منابع وابسته به مخالفان سوری از حملات سنگین و گسترده جنگنده های روسی به مواضع تروریستها در النیرب، سرمین، آفس و دیگر مناطق شرق سراقب خبر دادند.

کد مطلب 4869399

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