مرگ سارق حین سرقت کابل برق در علی آبادکتول

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ الیاس تازیکه اظهارکرد: برابر تماس تلفنی با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک مورد برق گرفتگی در زمین های کشاورزی یکی از روستاهای شهرستان علی آبادکتول، بلافاصله ماموران انتظامی به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: ماموران با حضور در محل مشاهده کردند جسد بی جان فردی در کنار تیر برق فشار قوی بر زمین افتاده است.

تازیکه ادامه داد: در بررسی های اولیه ماموران نشان از این بوده که سارق با یک دستگاه موتورسیکلت سه چرخ فاقد پلاک با مراجعه به زمین های کشاورزی اطراف یکی از روستاهای بخش کمالان این شهرستان، قصد سرقت کابل ستون های برق را داشته که دچار برق گرفتگی شده و فوت می کند.

فرمانده انتظامی علی آبادکتول گفت: در این راستا پروند تشکیل و طی هماهنگی قضائی جسد متوفی برای بررسی بیشتر به سردخانه بیمارستان انتقال یافت.

تازیکه بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه موارد و افراد مشکوک خصوصاً در نقاط خلوت، مراتب را در اسرع وقت از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.