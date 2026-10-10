ساسان رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین خروجی نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: طی امروز و فردا آسمان استان در برخی ساعات ابری خواهد بود و با توجه به وجود شرایط ناپایدار، احتمال بارش‌های پراکنده و رعد و برق‌های نقطه‌ای در برخی نقاط استان به‌ویژه نواحی شمالی و شرقی وجود دارد.

وی افزود: این بارش‌ها به‌صورت نقطه‌ای خواهند بود و احتمال دارد در یک منطقه رگبار نسبتاً شدیدی رخ دهد و در منطقه مجاور آن خبری از بارش نباشد؛ همین ویژگی، پیش‌بینی دقیق حجم بارش را دشوار می‌کند و لازم است شهروندان در ساعات اوج ناپایداری، از تردد در مسیل‌ها و ارتفاعات خودداری کنند.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: دمای هوا تا روز یکشنبه تغییرات قابل‌توجهی ندارد و شرایط دمایی استان در این روزها تقریباً ثابت باقی می‌ماند؛ اما از روز دوشنبه تا پایان هفته احتمال افزایش نسبی حدود دو درجه‌ای وجود خواهد داشت که این روند، دمای استان را کمی بالاتر از حد معمول این زمان از سال قرار می‌دهد.

رستمی خاطرنشان کرد: با توجه به نوسانات دمایی پیش‌رو و سرد بودن هوا در ساعات شبانه، به گروه‌های حساس، سالمندان و کودکان توصیه می‌شود در ساعات شب و اوایل صبح که دما پایین‌تر است، لباس گرم همراه داشته باشند و از قرار گرفتن طولانی در فضای باز خودداری کنند.

وی در پایان گفت: با توجه به پایداری نسبی جو در روزهای آینده، احتمال افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای بزرگ استان وجود دارد و بهتر است افراد دارای بیماری‌های تنفسی نکات بهداشتی را رعایت کنند و برای اطلاع از آخرین وضعیت جوی، گزارش‌های روزانه هواشناسی را از رسانه‌های رسمی دنبال کنند.