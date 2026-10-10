سید محمدمهدی دزفولی کارگردان مستند «روزی روزگاری؛ مردم ایران» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تولید این مستند گفت: تولید این مستند از روز سوم جنگ یعنی ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و تا روز آخر جنگ به مدت ۳۸ روز تصویربرداری آن در تهران و شهرستان ها ادامه داشت. تلاش کردم به صورت مشاهده گرانه، صبر و مقاومت مردم را در جنگ اخیر به تصویر بکشم. من ۴۸ ساعت درگیر تهیه مجوزهای لازم برای تصویربرداری بودم که همین اخذ مجوز در آن شرایط خاص و ملتهب که مشخص نبود چه اتفاقی در کشور رخ خواهد داد هم دشواری های فراوانی داشت و باعث چالش های جدی مانند یک بار بازداشت من شد اما بالاخره درخواست مجوز به نتیجه رسید.

وی افزود: با تجربه جنگ ۱۲ روزه و وقایعی که در این سال ها در کشور رخ داده بود، احساس می‌کردم حتما باید از این مقطع کشور و اتفاقات جاری برای آیندگان مستندی ساخته شود تا این روزها با هر سرنوشتی که رقم خواهد خورد فراموش نشود و در حافظه تاریخی جمعی ما ایرانیان ثبت شود.

این مستندساز درباره چالش‌های اخذ مجوز گفت: اینکه بعد از جنگ ۱۲ روزه و حتی وقایع دی ۱۴۰۴، کسب مجوز برای تولید مستند از حساس ترین روزهای تاریخ این کشور این مقدار پیچیده و سخت است، حقیقتا جای تاسف دارد. اغراق نیست اگر بگوییم وقایع ۱۸ و ۱۹ دی ماه در ایران، مهم‌ترین مقطع تاریخ یک قرن اخیر ایران است و با وقایعی همانند شهریور ۱۳۲۰ و یا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و یا حتی حمله صدام به ایران قابل مقایسه است و اینها باید برای آیندگان ثبت و ضبط شود. اگر غفلت کنیم مقطع مهم تاریخی را از دست داده ایم و روایت این زمانه به دست دشمنان می افتد و برای آیندگان آن را به نفع خود روایت می‌کنند. ما نباید اجازه این کار را بدهیم. متاسفانه همچنان توجهات لازم به لحاظ رسانه ای به روایت های صریح و درست صورت نمی‌گیرد و یک مستندساز و یا فعال رسانه ای به سادگی نمی تواند در این شرایط فعالیت کند و این دردناک و عجیب است.

وی ادامه داد: خود من با اینکه مجوزهای لازم را کسب کرده بودم اما بارها در هنگام فیلمبرداری دچار مشکل شدم و مورد پرسش و پاسخ قرار گرفتم که چرا مشغول فیلمبرداری هستم و تا بازداشت شدن هم پیش رفتم. سرانجام با این دشواری ها و ترس های درون جنگ موفق شدم این مستند را به سرانجام برسانم و از این لحاظ خوشحالم که این پروژه به سرانجام رسید و ناتمام باقی نماند.

این مستندساز تصریح کرد: روز هشتم فروردین بود که مقابل منزل ما در حوالی سهروردی شمالی ۲ موشک اصابت کرد که بخشی از منزل ما هم خراب و ویران شد، در مستند هم به همین پرداختم. همسایگان ما شهید شدند و حدود ۲۰ نفر در یک لحظه به شهادت رسیدند که بسیار متاثر کننده بود و به این موضوع هم در بخش های پایانی مستند پرداختم و آن را به تصویر کشیدم تا مشخص شود زیست یک مستندساز هم به صورت آکواریومی نیست و خود مستندسازان هم در آستانه کشته شدن قرار داشته اند. در واقع قرار بود آن روز وسایل فیلمبرداری را جمع کنم و برای ادامه مستند راهی جنوب بشوم که دقایقی قبل از حرکت کردن ۲ بمب به منزل مقابل ما اصابت کرد و بخشی از منزل ما هم ویران شد. چه بسا اگر زودتر حرکت می‌کردم من هم در مقابل منزل کشته می شدم.

وی اشاره کرد: این مستند یک نسخه نیمه بلند هم دارد که احتمالا حدود ۶۰ دقیقه خواهد بود، اما بخش کوتاهی از آن را برای جشنواره فیلم کوتاه تهران آماده و ارسال کردم. در نسخه نیمه بلند، دوربین من به اصفهان و شیراز و بوشهر رفته است و در این شهرها هم به صورت مشاهده گرانه به مردم زیر بمباران در جنگ پرداخته ام و حرف های مردم این شهرها را ثبت و ضبط کرده ام.

دزفولی با اشاره به نسخه بین‌المللی این مستند اظهار کرد: جنگ ایران واقعیت و رویدادی است که برای بخش عمده ای از مردم جهان مهم است و اگر اثری در این باره تولید و عرضه شود و به زبان انگلیسی هم باشد، مورد توجه قرار خواهد گرفت. به همین دلیل تلاش می‌کنم نسخه ای هم برای جشنواره های بین المللی آماده کنم.

این مستندساز در پایان متذکر شد: این مستند روایت خود مردم است. نه ما روایت حاکمیتی داریم نه حتی مصاحبه خاصی از مسئولان. روایت و حرف های مستقیم خود مردم است که صریح و بی پرده در زیر بمباران تهران و اتفاقات تلخی که رخ داده است، صحبت کردند، با فیلم های کاملا اصیل که از بمباران تا امدادرسانی و ... که توسط خود من و تیم همراه ثبت و ضبط شده است.

مستند ۳۰ دقیقه ای «روزی روزگاری؛ مردم ایران» به کارگردانی و تهیه کنندگی سید مهدی دزفولی روایتی از مقاومت مردم محلات مختلف تهران در جنگ اخیر است که تولید و پس تولید آن ۶ ماه زمان برده و برای اولین اکران در جشنواره فیلم کوتاه تهران در مهر ماه آماده شده است.