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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۱

جنگ از دید مردم عادی؛ اگر غفلت کنیم روایت وقایع به دست دشمن می‌افتد!

جنگ از دید مردم عادی؛ اگر غفلت کنیم روایت وقایع به دست دشمن می‌افتد!

سید محمدمهدی دزفولی کارگردان مستند «روزی روزگاری؛ مردم ایران» با اشاره به روند ساخت این مستند گفت که این اثر روایت و حرف‌های مستقیم خود مردم از مواجهه با جنگ است.

سید محمدمهدی دزفولی کارگردان مستند «روزی روزگاری؛ مردم ایران» در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تولید این مستند گفت: تولید این مستند از روز سوم جنگ یعنی ۱۱ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد و تا روز آخر جنگ به مدت ۳۸ روز تصویربرداری آن در تهران و شهرستان ها ادامه داشت. تلاش کردم به صورت مشاهده گرانه، صبر و مقاومت مردم را در جنگ اخیر به تصویر بکشم. من ۴۸ ساعت درگیر تهیه مجوزهای لازم برای تصویربرداری بودم که همین اخذ مجوز در آن شرایط خاص و ملتهب که مشخص نبود چه اتفاقی در کشور رخ خواهد داد هم دشواری های فراوانی داشت و باعث چالش های جدی مانند یک بار بازداشت من شد اما بالاخره درخواست مجوز به نتیجه رسید.

وی افزود: با تجربه جنگ ۱۲ روزه و وقایعی که در این سال ها در کشور رخ داده بود، احساس می‌کردم حتما باید از این مقطع کشور و اتفاقات جاری برای آیندگان مستندی ساخته شود تا این روزها با هر سرنوشتی که رقم خواهد خورد فراموش نشود و در حافظه تاریخی جمعی ما ایرانیان ثبت شود.

این مستندساز درباره چالش‌های اخذ مجوز گفت: اینکه بعد از جنگ ۱۲ روزه و حتی وقایع دی ۱۴۰۴، کسب مجوز برای تولید مستند از حساس ترین روزهای تاریخ این کشور این مقدار پیچیده و سخت است، حقیقتا جای تاسف دارد. اغراق نیست اگر بگوییم وقایع ۱۸ و ۱۹ دی ماه در ایران، مهم‌ترین مقطع تاریخ یک قرن اخیر ایران است و با وقایعی همانند شهریور ۱۳۲۰ و یا کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و یا حتی حمله صدام به ایران قابل مقایسه است و اینها باید برای آیندگان ثبت و ضبط شود. اگر غفلت کنیم مقطع مهم تاریخی را از دست داده ایم و روایت این زمانه به دست دشمنان می افتد و برای آیندگان آن را به نفع خود روایت می‌کنند. ما نباید اجازه این کار را بدهیم. متاسفانه همچنان توجهات لازم به لحاظ رسانه ای به روایت های صریح و درست صورت نمی‌گیرد و یک مستندساز و یا فعال رسانه ای به سادگی نمی تواند در این شرایط فعالیت کند و این دردناک و عجیب است.

وی ادامه داد: خود من با اینکه مجوزهای لازم را کسب کرده بودم اما بارها در هنگام فیلمبرداری دچار مشکل شدم و مورد پرسش و پاسخ قرار گرفتم که چرا مشغول فیلمبرداری هستم و تا بازداشت شدن هم پیش رفتم. سرانجام با این دشواری ها و ترس های درون جنگ موفق شدم این مستند را به سرانجام برسانم و از این لحاظ خوشحالم که این پروژه به سرانجام رسید و ناتمام باقی نماند.

این مستندساز تصریح کرد: روز هشتم فروردین بود که مقابل منزل ما در حوالی سهروردی شمالی ۲ موشک اصابت کرد که بخشی از منزل ما هم خراب و ویران شد، در مستند هم به همین پرداختم. همسایگان ما شهید شدند و حدود ۲۰ نفر در یک لحظه به شهادت رسیدند که بسیار متاثر کننده بود و به این موضوع هم در بخش های پایانی مستند پرداختم و آن را به تصویر کشیدم تا مشخص شود زیست یک مستندساز هم به صورت آکواریومی نیست و خود مستندسازان هم در آستانه کشته شدن قرار داشته اند. در واقع قرار بود آن روز وسایل فیلمبرداری را جمع کنم و برای ادامه مستند راهی جنوب بشوم که دقایقی قبل از حرکت کردن ۲ بمب به منزل مقابل ما اصابت کرد و بخشی از منزل ما هم ویران شد. چه بسا اگر زودتر حرکت می‌کردم من هم در مقابل منزل کشته می شدم.

وی اشاره کرد: این مستند یک نسخه نیمه بلند هم دارد که احتمالا حدود ۶۰ دقیقه خواهد بود، اما بخش کوتاهی از آن را برای جشنواره فیلم کوتاه تهران آماده و ارسال کردم. در نسخه نیمه بلند، دوربین من به اصفهان و شیراز و بوشهر رفته است و در این شهرها هم به صورت مشاهده گرانه به مردم زیر بمباران در جنگ پرداخته ام و حرف های مردم این شهرها را ثبت و ضبط کرده ام.

دزفولی با اشاره به نسخه بین‌المللی این مستند اظهار کرد: جنگ ایران واقعیت و رویدادی است که برای بخش عمده ای از مردم جهان مهم است و اگر اثری در این باره تولید و عرضه شود و به زبان انگلیسی هم باشد، مورد توجه قرار خواهد گرفت. به همین دلیل تلاش می‌کنم نسخه ای هم برای جشنواره های بین المللی آماده کنم.

این مستندساز در پایان متذکر شد: این مستند روایت خود مردم است. نه ما روایت حاکمیتی داریم نه حتی مصاحبه خاصی از مسئولان. روایت و حرف های مستقیم خود مردم است که صریح و بی پرده در زیر بمباران تهران و اتفاقات تلخی که رخ داده است، صحبت کردند، با فیلم های کاملا اصیل که از بمباران تا امدادرسانی و ... که توسط خود من و تیم همراه ثبت و ضبط شده است.

مستند ۳۰ دقیقه ای «روزی روزگاری؛ مردم ایران» به کارگردانی و تهیه کنندگی سید مهدی دزفولی روایتی از مقاومت مردم محلات مختلف تهران در جنگ اخیر است که تولید و پس تولید آن ۶ ماه زمان برده و برای اولین اکران در جشنواره فیلم کوتاه تهران در مهر ماه آماده شده است.

کد مطلب 6967552
ندا زنگینه

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