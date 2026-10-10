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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۸:۲۴

ثمرین زیر سایه طلای سبز جان گرفت؛ استقبال گسترده از جشنواره گردو

ثمرین زیر سایه طلای سبز جان گرفت؛ استقبال گسترده از جشنواره گردو

اردبیل- سومین جشنواره ملی گردوی ثمرین با استقبال گسترده و کم‌نظیر، علاقه‌مندان و گردشگران برگزار شد.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – اسلام آذرمی گیگلو: سومین جشنواره ملی گردوی ثمرین با استقبال گسترده و کم‌نظیر علاقه‌مندان و گردشگران برگزار شد. این رویداد که به شکرانه برداشت «طلای سبز» در منطقه تاریخی ثمرین و در تقویم جشنواره‌ها و رویدادهای گردشگری ملی به ثبت رسیده است، با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، باغداری و گردشگری منطقه برگزار شد.

تأکید فرماندار اردبیل بر نقش جشنواره در توسعه منطقه

فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل اظهار داشت: «جشنواره گردوی ثمرین به شکرانه برداشت طلای سبز در منطقه تاریخی ثمرین برگزار می‌شود که در تقویم جشنواره‌ها و رویدادهای گردشگری ملی به ثبت رسیده است.

ثمرین زیر سایه طلای سبز جان گرفت؛ استقبال ۸۰ هزار نفری از جشنواره گردو

وی با اشاره به توانمندی ثمرین در بخش کشاورزی و باغداری، ابراز امیدواری کرد که در سال‌های آینده این رویداد شرایط مطلوب‌تری در معرفی و بیان قابلیت‌های منطقه به همراه داشته باشد.

فرماندار اردبیل از تلاش بخشدار ثمرین برای اجرا و توسعه طرح‌های عمرانی و زیربنایی قدردانی کرد و گفت: «در سایه برگزاری چنین رویدادهایی نه تنها ثمرین معرفی شده، بلکه عمران و آبادانی در این شهر و روستاهای اطراف اتفاق افتاده است.

قلندری ادامه داد: برگزاری این جشنواره به توسعه زیرساخت‌های ثمرین کمک کرده و ما تلفیقی از گردشگری و کشاورزی را در کنار رونق سفره‌های زندگی مردم روستانشین و اهالی منطقه در سایه تولید متنوع محصولات شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه ثمرین به مقصد گردشگری تبدیل شده و در آینده این حرکت قوت و قدرت بیشتری پیدا می‌کند، تصریح کرد: برگزاری این رویداد را می‌توان حرکت آینده‌نگرانه توصیف کرد که نه تنها محصولات کشاورزی این منطقه را معرفی می‌کند، بلکه اسباب نشاط خانواده‌ها و ترویج و توسعه فرهنگ اجتماعی شایسته و بهتر است.

ثمرین زیر سایه طلای سبز جان گرفت؛ استقبال ۸۰ هزار نفری از جشنواره گردو

حمایت نائب رئیس مجلس از برگزاری جشنواره‌ها

علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، برگزاری این جشنواره را گامی مهم در ایجاد شور و نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های منطقه عنوان کرد و بر حمایت از برگزاری این جشنواره‌ها در راستای توسعه و پیشرفت منطقه تأکید کرد.

تأکید نماینده مجلس بر توسعه زیرساخت‌ها

ثمرین زیر سایه طلای سبز جان گرفت؛ استقبال ۸۰ هزار نفری از جشنواره گردو

احد بیوته، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، نیز این جشنواره را فرصتی مهم برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری دانست و گفت: «توسعه و تکمیل زیرساخت‌های منطقه ثمرین اولویت اساسی است.

ثمرین زیر سایه طلای سبز جان گرفت؛ استقبال ۸۰ هزار نفری از جشنواره گردو

برگزاری جشنواره در اوج شور و نشاط

اسلام عبدی، بخشدار ثمرین، در این مراسم اظهار کرد: سومین جشنواره گردوی ثمرین در اوج شور و هیجان مردم و در نهایت آرامش و امنیت برگزار شد تا شرکت‌کنندگان آدینه شاد و بانشاطی را سپری کنند.

وی خاطرنشان کرد: در بیش از ۵۰ غرفه، اهالی منطقه و حتی شهرهای همجوار محصولات متنوع غذایی، کشاورزی، باغی و سایر محصولات تولیدی خود را به نمایش گذاشتند تا امکان عرضه و فروش آنها نیز فراهم آید.

عبدی گفت: به بهانه این جشنواره، راه ارتباطی خروجی ثمرین محور قدیمی اردبیل – مشگین‌شهر و پل تاریخی دوجاق و همچنین احیای رینگ گردشگری مشگین – ثمرین – سردابه – سرعین اجرایی و عملیاتی شد تا امکان حضور گردشگران در این منطقه مهیا شود.

وی از حمایت‌های نائب رئیس مجلس در اجرای طرح‌های عمران و آبادانی شهر ثمرین و روستاهای همجوار قدردانی کرد و افزود: «در کنار توسعه راه‌های منتهی به این شهر تاریخی، در سال‌های اخیر شاهد راه‌اندازی مخزن جدید خط انتقال آب، اصلاح شبکه، احداث ساختمان شهرداری و آتش‌نشانی و تجهیز این مجموعه، خرید ماشین‌آلات سنگین راهداری و شهرداری و رونق طرح‌های هادی و آسفالت معابر و روشنایی مسیرهای ترددی بودیم.

نقش میراث فرهنگی در رونق گردشگری کشاورزی

جلیل جباری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، اظهار داشت: قدردان حمایت و پشتیبانی نائب رئیس مجلس در تخصیص اعتبار برای پایگاه جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین هستیم که این حرکت به عنوان الگوی موفق مورد توجه قرار گرفت.

ثمرین زیر سایه طلای سبز جان گرفت؛ استقبال ۸۰ هزار نفری از جشنواره گردو

وی خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل در رونق گردشگری کشاورزی و معرفی محصولات شاخص این استان با برگزاری جشنواره‌های متعدد پیشقدم شده و در این زمینه تلاش بر این است تا توسعه همه‌جانبه اتفاق بیفتد.

جباری افزود: سرمایه‌گذاران با ورود در این بخش می‌توانند به توسعه مراکز اقامتی و پذیرایی کمک کنند و ما نیز در این زمینه آمادگی داریم تا تسهیلات و منابع مورد نیاز را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهیم.

ثبت جشنواره در تقویم گردشگری کشور

شایقی، مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اردبیل، نیز گفت: ما امروز شاهد برگزاری سومین جشنواره گردو در ثمرین هستیم که این جشنواره در تقویم جشنواره‌های گردشگری کشور به ثبت رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: همه ساله و بعد از برداشت محصول گردو، این جشنواره برگزار می‌شود که امسال نیز در ۵۰ غرفه، اهالی محصولات کشاورزی و صنایع دستی خود را عرضه کردند.

گردوی ثمرین؛ طلای سبز منطقه

گردوی ثمرین به واسطه کیفیت ممتاز، طعم بی‌نظیر و مغز پر و روغن‌دار، از دیرباز در میان محصولات کشاورزی منطقه اردبیل جایگاه ویژه‌ای داشته و به عنوان «طلای سبز» این خطه شناخته می‌شود. شرایط اقلیمی مساعد، خاک حاصلخیز و تجربه چندین‌ساله باغداران ثمرینی، سبب شده تا این محصول از نظر کمیت و کیفیت در سطح کشور زبانزد باشد و هر ساله بخش قابل توجهی از آن روانه بازارهای داخلی و حتی خارجی شود. این محصول نه تنها منبع درآمد اصلی بسیاری از خانوارهای منطقه است، بلکه به عنوان یک برند کشاورزی، هویت اقتصادی و فرهنگی ثمرین را شکل داده است.

ثمرین زیر سایه طلای سبز جان گرفت؛ استقبال ۸۰ هزار نفری از جشنواره گردو

برگزاری جشنواره ملی گردو در ثمرین فرصتی مغتنم برای معرفی این محصول ارزشمند و ایجاد پیوند میان کشاورزان، سرمایه‌گذاران و گردشگران است. این رویداد علاوه بر رونق اقتصادی و ایجاد بازار فروش برای باغداران، به توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی گردو نیز کمک شایانی کرده و زمینه اشتغال پایدار جوانان منطقه را فراهم می‌آورد. با توجه به استقبال چشمگیر مردمی و حمایت مسئولان استانی و کشوری، به نظر می‌رسد جشنواره گردوی ثمرین در سال‌های آینده به یکی از مهم‌ترین رویدادهای گردشگری کشاورزی کشور تبدیل شود و نقشی کلیدی در معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های اردبیل ایفا کند.

کد مطلب 6972665

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