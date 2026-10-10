ثمرین زیر سایه طلای سبز جان گرفت؛ استقبال گسترده از جشنواره گردو

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها – اسلام آذرمی گیگلو: سومین جشنواره ملی گردوی ثمرین با استقبال گسترده و کم‌نظیر علاقه‌مندان و گردشگران برگزار شد. این رویداد که به شکرانه برداشت «طلای سبز» در منطقه تاریخی ثمرین و در تقویم جشنواره‌ها و رویدادهای گردشگری ملی به ثبت رسیده است، با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، باغداری و گردشگری منطقه برگزار شد.

تأکید فرماندار اردبیل بر نقش جشنواره در توسعه منطقه

فرزاد قلندری، فرماندار اردبیل اظهار داشت: «جشنواره گردوی ثمرین به شکرانه برداشت طلای سبز در منطقه تاریخی ثمرین برگزار می‌شود که در تقویم جشنواره‌ها و رویدادهای گردشگری ملی به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به توانمندی ثمرین در بخش کشاورزی و باغداری، ابراز امیدواری کرد که در سال‌های آینده این رویداد شرایط مطلوب‌تری در معرفی و بیان قابلیت‌های منطقه به همراه داشته باشد.

فرماندار اردبیل از تلاش بخشدار ثمرین برای اجرا و توسعه طرح‌های عمرانی و زیربنایی قدردانی کرد و گفت: «در سایه برگزاری چنین رویدادهایی نه تنها ثمرین معرفی شده، بلکه عمران و آبادانی در این شهر و روستاهای اطراف اتفاق افتاده است.

قلندری ادامه داد: برگزاری این جشنواره به توسعه زیرساخت‌های ثمرین کمک کرده و ما تلفیقی از گردشگری و کشاورزی را در کنار رونق سفره‌های زندگی مردم روستانشین و اهالی منطقه در سایه تولید متنوع محصولات شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه ثمرین به مقصد گردشگری تبدیل شده و در آینده این حرکت قوت و قدرت بیشتری پیدا می‌کند، تصریح کرد: برگزاری این رویداد را می‌توان حرکت آینده‌نگرانه توصیف کرد که نه تنها محصولات کشاورزی این منطقه را معرفی می‌کند، بلکه اسباب نشاط خانواده‌ها و ترویج و توسعه فرهنگ اجتماعی شایسته و بهتر است.

حمایت نائب رئیس مجلس از برگزاری جشنواره‌ها

علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، برگزاری این جشنواره را گامی مهم در ایجاد شور و نشاط اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های منطقه عنوان کرد و بر حمایت از برگزاری این جشنواره‌ها در راستای توسعه و پیشرفت منطقه تأکید کرد.

تأکید نماینده مجلس بر توسعه زیرساخت‌ها

احد بیوته، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی، نیز این جشنواره را فرصتی مهم برای معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری دانست و گفت: «توسعه و تکمیل زیرساخت‌های منطقه ثمرین اولویت اساسی است.

برگزاری جشنواره در اوج شور و نشاط

اسلام عبدی، بخشدار ثمرین، در این مراسم اظهار کرد: سومین جشنواره گردوی ثمرین در اوج شور و هیجان مردم و در نهایت آرامش و امنیت برگزار شد تا شرکت‌کنندگان آدینه شاد و بانشاطی را سپری کنند.

وی خاطرنشان کرد: در بیش از ۵۰ غرفه، اهالی منطقه و حتی شهرهای همجوار محصولات متنوع غذایی، کشاورزی، باغی و سایر محصولات تولیدی خود را به نمایش گذاشتند تا امکان عرضه و فروش آنها نیز فراهم آید.

عبدی گفت: به بهانه این جشنواره، راه ارتباطی خروجی ثمرین محور قدیمی اردبیل – مشگین‌شهر و پل تاریخی دوجاق و همچنین احیای رینگ گردشگری مشگین – ثمرین – سردابه – سرعین اجرایی و عملیاتی شد تا امکان حضور گردشگران در این منطقه مهیا شود.

وی از حمایت‌های نائب رئیس مجلس در اجرای طرح‌های عمران و آبادانی شهر ثمرین و روستاهای همجوار قدردانی کرد و افزود: «در کنار توسعه راه‌های منتهی به این شهر تاریخی، در سال‌های اخیر شاهد راه‌اندازی مخزن جدید خط انتقال آب، اصلاح شبکه، احداث ساختمان شهرداری و آتش‌نشانی و تجهیز این مجموعه، خرید ماشین‌آلات سنگین راهداری و شهرداری و رونق طرح‌های هادی و آسفالت معابر و روشنایی مسیرهای ترددی بودیم.

نقش میراث فرهنگی در رونق گردشگری کشاورزی

جلیل جباری، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل، اظهار داشت: قدردان حمایت و پشتیبانی نائب رئیس مجلس در تخصیص اعتبار برای پایگاه جهانی بقعه شیخ صفی‌الدین هستیم که این حرکت به عنوان الگوی موفق مورد توجه قرار گرفت.

وی خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان اردبیل در رونق گردشگری کشاورزی و معرفی محصولات شاخص این استان با برگزاری جشنواره‌های متعدد پیشقدم شده و در این زمینه تلاش بر این است تا توسعه همه‌جانبه اتفاق بیفتد.

جباری افزود: سرمایه‌گذاران با ورود در این بخش می‌توانند به توسعه مراکز اقامتی و پذیرایی کمک کنند و ما نیز در این زمینه آمادگی داریم تا تسهیلات و منابع مورد نیاز را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهیم.

ثبت جشنواره در تقویم گردشگری کشور

شایقی، مدیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان اردبیل، نیز گفت: ما امروز شاهد برگزاری سومین جشنواره گردو در ثمرین هستیم که این جشنواره در تقویم جشنواره‌های گردشگری کشور به ثبت رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: همه ساله و بعد از برداشت محصول گردو، این جشنواره برگزار می‌شود که امسال نیز در ۵۰ غرفه، اهالی محصولات کشاورزی و صنایع دستی خود را عرضه کردند.

گردوی ثمرین؛ طلای سبز منطقه

گردوی ثمرین به واسطه کیفیت ممتاز، طعم بی‌نظیر و مغز پر و روغن‌دار، از دیرباز در میان محصولات کشاورزی منطقه اردبیل جایگاه ویژه‌ای داشته و به عنوان «طلای سبز» این خطه شناخته می‌شود. شرایط اقلیمی مساعد، خاک حاصلخیز و تجربه چندین‌ساله باغداران ثمرینی، سبب شده تا این محصول از نظر کمیت و کیفیت در سطح کشور زبانزد باشد و هر ساله بخش قابل توجهی از آن روانه بازارهای داخلی و حتی خارجی شود. این محصول نه تنها منبع درآمد اصلی بسیاری از خانوارهای منطقه است، بلکه به عنوان یک برند کشاورزی، هویت اقتصادی و فرهنگی ثمرین را شکل داده است.

برگزاری جشنواره ملی گردو در ثمرین فرصتی مغتنم برای معرفی این محصول ارزشمند و ایجاد پیوند میان کشاورزان، سرمایه‌گذاران و گردشگران است. این رویداد علاوه بر رونق اقتصادی و ایجاد بازار فروش برای باغداران، به توسعه صنایع تبدیلی و بسته‌بندی گردو نیز کمک شایانی کرده و زمینه اشتغال پایدار جوانان منطقه را فراهم می‌آورد. با توجه به استقبال چشمگیر مردمی و حمایت مسئولان استانی و کشوری، به نظر می‌رسد جشنواره گردوی ثمرین در سال‌های آینده به یکی از مهم‌ترین رویدادهای گردشگری کشاورزی کشور تبدیل شود و نقشی کلیدی در معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های اردبیل ایفا کند.