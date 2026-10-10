بیش از ۱۰هزار انشعاب غیرمجاز برق در آذربایجان غربی ساماندهی شد

طاهر کیامهر در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم عملیات ملی طرح مهتاب برای جمع‌آوری برق‌های غیرمجاز و کاهش تلفات برای نیمه دوم سال خبر داد و افزود: در شش ماهه نخست امسال در قالب طرح ملی مهتاب در مجموع بیش از ۱۰ هزار مورد انشعاب و مصرف غیرمجاز در سطح استان شناسایی و تعیین تکلیف شده است.

وی به تداوم اجرای طرح ملی مهتاب در نیمه دوم سال اشاره کرد و گفت: طرح ملی مهتاب با هدف مدیریت هوشمند تلفات انرژی و صیانت از شبکه برق، که از ابتدای سال ۱۴۰۵ به صورت سراسری در کشور و با تمرکز ویژه بر عبور موفق از اوج بار تابستان آغاز شده بود، با توجه به نتایج و آثار قابل توجه آن در کاهش بار شبکه سراسری و شناسایی و جمع‌آوری مصارف غیرمجاز و ساماندهی تجهیزات اندازه‌گیری، در نیمه دوم سال نیز ادامه خواهد یافت.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی اضافه کرد: این طرح در ابتدا با هدف اجرای مجموعه‌ای از اقدامات عملیاتی تا پایان دوره اوج بار تابستان برنامه‌ریزی شده بود، اما نتایج حاصل از اجرای آن در سطح کشور، ظرفیت بالای مهتاب را در کاهش تلفات ، بازگرداندن انرژی هدررفته به شبکه و صیانت از حقوق مشترکان قانون‌مدار نشان داد و بر همین اساس، استمرار آن تا پایان سال در دستور کار صنعت برق قرار گرفته است.

وی همچنین با اشاره به اجرای طرح ملی مهتاب در سطح استان اظهار کرد: از ابتدای اجرای این طرح، مجموعه شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی با بسیج ظرفیت‌های فنی، اجرایی و نظارتی، اقدامات گسترده‌ای را در حوزه شناسایی و جمع‌آوری انشعابات غیرمجاز، اصلاح تجهیزات اندازه‌گیری، تعویض کنتورهای معیوب، شناسایی مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز و ساماندهی وضعیت شبکه به انجام رسانده است.

کیامهر تصریح کرد: در شش ماهه نخست سال، در مجموع بیش از ۱۰ هزار مورد انشعاب و مصرف غیرمجاز شناسایی و تعیین تکلیف بیش از ۱۶ هزار و ۵۰۰دستگاه کنتور معیوب و دستکاری‌شده شناسایی و اصلاح یا تعویض و بیش از ۲۶۰ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز نیز با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط کشف و جمع‌آوری شده است.

وی ادامه داد: همچنین در این مدت بیش از ۲۰۰۰ دستگاه شمارشگر جدید نصب و بیش از ۱۸ کیلومتر کابل غیرمجاز ساماندهی یا جمع‌آوری شده و اقدامات گسترده‌ای برای افزایش دقت اندازه‌گیری، کاهش تلفات غیرفنی و بازگرداندن انرژی هدررفته به چرخه شبکه انجام گرفته است.

وی استمرار این اقدامات تا پایان سالجاری را امری موثر برشمرد و گفت: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای طرح مهتاب این بود که نشان داد بخش قابل توجهی از ظرفیت مورد نیاز شبکه را می‌توان با شناسایی و حذف مصارف غیرمجاز، اصلاح تجهیزات اندازه‌گیری و مدیریت هوشمند تلفات، بدون ایجاد ظرفیت جدید آزاد کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با تأکید بر اینکه پایان پیک تابستان به معنای پایان اقدامات طرح مهتاب نیست، گفت: مهتاب در نیمه دوم سال نیز با قدرت ادامه خواهد داشت و اکیپ‌ های عملیاتی شرکت مطابق برنامه، در روزهای دوشنبه و پنجشنبه هر هفته در قالب مانور سراسری طرح مهتاب همزمان با سراسر کشور در نقاط مختلف استان حضور خواهند یافت و در طول ایام هفته، عملیات شناسایی مصارف غیرمجاز، ساماندهی انشعابات، اصلاح و نصب تجهیزات اندازه‌گیری و سایر اقدامات کاهش تلفات را دنبال خواهند کرد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که دستاوردهای حاصل از اجرای مهتاب در فصل تابستان، در نیمه دوم سال نیز استمرار داشته باشد و با یک پایش دائمی و هوشمند، ضمن کاهش تلفات شبکه، از حقوق مشترکان قانون‌مدار صیانت و ظرفیت‌های موجود شبکه با بهره‌وری بیشتری استفاده شود.