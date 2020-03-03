قطع انشعابات ملارد تا رسیدن به وضعیت عادی ممنوع شد

سجاد برنجی در گفتگوی با خبرنگار مهر، با بیان اینکه همه دستگاههای اجرایی شهرستان مکلف به اجرای مصوبات مدیریت بحران هستند اظهار داشت: بر اساس مصوبه مدیریت بحران شهرستان، قطع انشعابات آب، برق، گاز مردم شریف شهرستان که بضاعت مالی پرداخت بدهی را ندارند در شرایط فعلی ممنوع میباشد.
وی ادامه داد: به ادارات خدمات رسان این اختیار داده شده و تاکید گردیده است که حداکثر همکاری را با مشترکانی که تشخیص داده میشوند بضاعت مالی خوبی ندارند صورت گیرد تا هم ترددهای غیر ضرور کم شود و هم برای مردم مشکلی ایجاد نشود.
نماینده عالی دولت در شهرستان ملارد همچنین بر حداکثر مساعدت لازم برای استمهال بدهی مشترکان خانگی، واحدهای تولیدی و صنوفی که در شرایط فعلی متضرر شدهاند از سوی دستگاههای خدمات رسان تاکید کرد.
وی از اتخاذ تمامی تدابیر بهداشتی، نظارتی و هر آنچه که میتواند جهت پیشگیری برای انتقال ویروس کرونا و کمک به مردم مؤثر باشد خبر داد.
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